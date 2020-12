Van Aert wint in zijn achtertuin, lekke band nekt Van der Poel

Van Aert moest op het nagelnieuwe parcours in zijn achtertuin vanop de tweede rij starten, maar hij schoof meteen goed mee in het wiel van Van der Poel het veld in. Ook Vanthourenhout glipte mee, de rest van het pak was dan al uitgeteld.

Vanthourenhout focuste zich na de openingsronde op plaats drie, maar Van Aert droomde van meer. De renner van Jumbo-Visma hing een hele tijd aan de rekker bij Van der Poel. Hij moest telkens de materiaalpost in om zijn bandendruk goed te krijgen en de Nederlander zette hem in die strook dan ook elke keer onder druk.

Van Aert toonde zijn vastberadenheid en weigerde meer dan 6 seconden toe te geven. En net over halfweg sloeg materiaalpech Van der Poel uit koers. Met een platte achterband kon hij Van Aert onmogelijk volgen. Toen hij uiteindelijk aan de materiaalpost kwam had hij al een halve minuut achterstand.

Die kloof kon Van der Poel niet meer dichten. Van Aert bleef nog twee rondes alleen voorop en stak zo zijn eerste overwinning op zak sinds zijn zege in Lille op het einde van vorig seizoen. De laatste keer dat hij Van der Poel kon kloppen in een crossduel dateert van de Koppenbergcross in 2018.