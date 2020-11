Vanthourenhout wint pittig onderonsje met Iserbyt, Van Aert is 3e in Tabor

De snelle start in Tabor zorgde er meteen voor dat Van Aert aan een inhaalrace moest beginnen. Terwijl alle andere favorieten zich meteen voorin nestelden, trok de kersverse Flandrien als 16e de eerste ronde in.

Gelukkig voor Van Aert lag het tempo in de openingsronde niet verschroeiend hoog, waardoor hij met mondjesmaat bij de grote kanonnen kon aansluiten. Toch was het verhaal van Laurens Sweeck al wel snel over. De Belgische kampioen maakte een koprol op de balken en verscheen nooit meer voorin.

Veel beweging was er niet, maar toen het tempo in de 4e ronde even zakte, achtte Michael Vanthourenhout zijn moment gekomen. De ploeggenoot van Iserbyt reed al snel een bonus van 8 seconden bij elkaar en bouwde die gestaag uit.