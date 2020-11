"Sociedad speelt beste voetbal in Spanje, Januzaj heeft grootste kwaliteiten"

"Trainers, spelers en fans van andere teams loven Sociedad"

"Sociedad slikte nog maar 4 goals in de competitie en scoort zelf vlot. Aan de spelersgroep is er de voorbije 2 jaar weinig gesleuteld. Daardoor is hun samenspel fantastisch."

Niet Real Madrid, Atletico of Barcelona, maar Real Sociedad is eind november de trotse leider in Spanje.

"Nu ligt Silva wel in de lappenmand met een hamstringblessure. Maar over een tiental dagen zou hij alweer speelklaar moeten zijn."

Wel haalde Sociedad dit seizoen City-speler David Silva binnen. "Dat was voor iedereen een grote verrassing. Een speler van dat niveau naar Sociedad? Het mooiste is dat hij ook nog eens geweldig goed speelt. Op zijn 34e speelt Silva alsof hij 25 is."

"Januzaj is qua kwaliteiten de beste speler van Sociedad"

Bij Sociedad deelt ook een Belg in het succes: Adnan Januzaj. "Hij is een heel goede speler, voor mij is hij de speler met de grootste kwaliteiten in het team", zegt Badallo. "Maar hij heeft 1 probleem: zijn statistieken."

"Januzaj is niet beslissend genoeg. Hij scoort te weinig en levert ook te weinig assists af. Vorig seizoen telde hij in de competitie maar 4 goals en 3 assists. Als je dat vergelijkt met Oyarzabal (10 goals, 11 assists), Portu (7 goals, 7 assists) en Willian José (11 goals), dan moet Januzaj zijn cijfers opkrikken."

Een geheim wapen van Sociedad is ook de jeugdopleiding, "la cantera" in het Spaans. "Coach Imanol probeert altijd 5 à 6 jeugdspelers in de basiself te droppen."

"Zubimendi, een middenvelder, is een van de nieuwste ontdekkingen. Hij is nog maar 21 en kan het zeker schoppen tot de Spaanse nationale ploeg. Oyarzabal is een ander voorbeeld, al speelde hij wel even in Eibar."

"Toen Sociedad in 1981 en 1982 kampioen werd, was dat met allemaal jeugdspelers. Dat was ook zo in 2003, toen Sociedad 2e eindigde."

"Mochten we nu 4e gestaan hebben met allemaal jeugdspelers, dan zouden de Sociedad-fans daar even blij mee geweest zijn als met de huidige leidersplaats."