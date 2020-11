Adnan Januzaj en Real Sociedad blijven leider na zege tegen Granada

Granada had gepoogd om de match uit te stellen. De Spaanse club kampt met een corona-uitbraak in de ploeg en door het protocol van La Liga mocht geen enkele speler die donderdag in de Europa League op het wedstrijdblad stond vandaag spelen.

Dus was het een jong (5 spelers onder de 20) en experimenteel Granada dat het opnam tegen Sociedad. Nog voor het halfuur was de wedstrijd min of meer al beslist door goals van Monreal en Oyarzabal. Die laatste vanaf de stip.

De tweede helft was de helft van de gemiste strafschoppen. Eerst stopte de 18-jarige keeper van Granada de penalty van Willian Jose en in de extra tijd liet Machis vanaf 11 meter de eerredder voor Granada liggen.

Op dat moment was Adnan Januzaj al even vervangen. Onze landgenoot stond voor het eerst sinds eind september weer in de basis na een blessure en speelde een uur mee. Januzaj is niet opgeroepen voor de Rode Duivels.