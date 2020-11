"Budgetplafond vanaf 2021 en nieuw reglement vanaf 2022 moeten F1 spectaculairder maken"

Het budgetplafond bedraagt 145 miljoen dollar per team, exclusief

marketingkosten en salariskosten van de rijders en de 3 andere best verdienende personeelsleden.

Vermersch vertelt wat we daar moeten van verwachten. "Dit is een eerste stap. Ik vind ook dat de rijderssalarissen en die van die 3 teamleden daar ook in mogen vallen. Men werkt daaraan, al zal het nog een lange weg zijn.”

“Die 145 miljoen dollar is dus een eerste stap, het jaar erna is het 5 miljoen dollar minder en nog eens 5 miljoen minder in 2023.”

“Als je weet dat Mercedes in 2019 zo'n 370 miljoen euro heeft uitgegeven om wereldkampioen te worden, dan weet je dat die grote teams over veel meer middelen beschikken dan de kleine teams, die nu al 7 à 8 jaar in de

middenmoot of achteraan meedraaien.”

“En dat komt door hoe de F1 is opgebouwd: de winnaars krijgen meer prijzengeld en worden steeds groter. Als ze nu minder kunnen uitgeven, dan hoopt iedereen – en ik ook – dat de lat wat gelijker zal liggen."