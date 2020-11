"Op menselijk vlak heeft Hamilton mijlen voorsprong op Schumacher"

"Voor Lewis Hamilton zelf is die 7e wereldtitel zeker zo belangrijk als zijn eerste, omdat hij er nu in geslaagd is om de ongenaakbare Michael Schumacher te evenaren. Dat had niemand verwacht na zijn 1e wereldtitel", weet Gert Vermersch.

"Hamilton heeft de Formule 1 de voorbije 7 jaar gedomineerd. Hij is op het juiste moment overgestapt van McLaren naar Mercedes. Dat was een risico, maar hij heeft de plannen van Mercedes mee helpen realiseren."

Heeft Hamilton ook niet gewoon de beste auto? "Dat is natuurlijk het cliché, dat de rijder met de beste wagen wint. Maar zijn teammaats Rosberg en Bottas hadden dezelfde wagen, maar haalden zelden dat niveau. Rosberg heeft er wel één wereldtitel uit gepuurd. Bottas kwam zelfs nooit in de buurt. Het is wel zo dat het beste team ook de beste rijder gaat halen."