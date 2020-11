Mededingingsautoriteit geeft Virton gelijk, vraagt opname in 1B volgend seizoen

De hele zaak draait rond startrecht voor Virton in de 2e profafdeling of niet en sleept al maanden aan. Alle instanties (Licentiecommissie KBVB, BMA en BAS) waren voordien van oordeel dat Virton geen recht had op een proflicentie en daarom teruggezet moest worden naar de 2e amateurklasse, wat ook zo gebeurde.

Half september vernietigde het Hof van Beroep van Brussel echter de beslissing van het college van de Belgische Mededingingsautoriteit om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering voor de Luxemburgers.

Daardoor moest de zaak opnieuw voor de BMA komen, terwijl de competitie al lang weer gestart is. De Mededingingsautoriteit is van oordeel dat de Licentiecommissie van de KBVB de concurrentieregels in het dossier van Virton heeft geschonden.

De BMA vraagt - omdat het huidige seizoen al te ver gevorderd is - dat de club komend seizoen in 1B wordt opgenomen en een licentie krijgt toegekend aan de voorwaarden van eerste nationale (waardoor onder meer de verplichting wegvalt om alleen profspelers in de kern te hebben).

Virton liet eerder al verstaan bij de KBVB 15 miljoen euro schadevergoeding te eisen. Die eis blijft. Aan de soap is evenwel nog geen einde: de KBVB kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing.