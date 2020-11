Mooi, het leven is mooi! Schlagerdeejay Jan Vertonghen poort en wordt gepoort

Het Schlagerfestival met Jan Vertonghen

Na het succes in Leuven tegen Denemarken vond Jan Vertonghen het tijd voor een karaokefeestje. De 33-jarige verdediger zette zich naast de buschauffeur om de stereo te bedienen.

Vertonghen haalde Mooi, 't leven is mooi van Will Tura, Zeg eens meisje van Paul Severs en 7 anjers, 7 rozen van Willy Sommers uit zijn smartphone.

De Belgische international amuseerde zich kostelijk. Of zijn Portugese volgers - Vertonghen speelt in Portugal voor Benfica - er iets van begrepen hebben, is nog maar de vraag.