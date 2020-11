Zakenman Fornieri investeert niet in Standard, opnieuw financiële zorgen?

Waarom de onderhandelingen tussen Standard en Fornieri zijn afgesprongen, zegt Standard in zijn mededeling niet. Het is ook onbekend of er een andere kandidaat is.

Een zekerheid is dat de vraagtekens over de financiële situatie van de club terug zijn. De boekhouding van Standard is sinds deze week beschikbaar bij de Nationale Bank. Onze collega's van RTBF pluisde die uit en zag ook bij Standard veel rood.

De algemene schuld van de club is gestegen tot 51,7 miljoen euro tegen juni 2020. Dat is 11 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Ook de salarismassa is toegenomen met 12 procent in vergelijking met een jaar eerder.

In het najaar van 2020 zocht Standard vers kapitaal. Toen de Licentiecommissie besliste in april om Standard geen licentie te geven voor profvoetbal, werd voor het eerst duidelijk voor de buitenwereld hoe broodnodig dat was.

Na onzekere weken en een zoektocht kwam de club uit Luik terecht bij François Fornieri, de eigenaar van het farmaceutische bedrijf Mithra.

Hij zou 50 procent van de aandelen van Standard-voorzitter Bruno Venanzi overnemen en investeren in een immobiliënvenootschap, dat een renovatie van de site van Sclessin zou financiëren.