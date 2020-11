KBVB: "Geen oorzakelijk verband tussen coronabesmettingen en interlands"

"Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat je in deze coronatijden voetballers doorheen Europa en zelfs de rest van de wereld laat reizen", stelt Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse. "Clubs en mensen van de Pro League wijzen mij erop dat er al elke keer na de interlandonderbrekingen een opstoot is gekomen van coronagevallen bij de clubs."

Dat laatste wordt door Manu Leroy in twijfel getrokken. "Het klopt natuurlijk dat reizen een risico is. Het virus is overal. Maar het is kort door de bocht om te zeggen dat er een piek is in de coronabesmettingen na een internationale week", nuanceert hij.

"De incubatietijd voor het virus schommelt tussen 2 en 14 dagen. Het is perfect mogelijk dat iemand negatief test bij zijn aankomst bij de nationale ploeg en een paar dagen later positief is. En dan kan het zijn dat die besmetting van bij de club komt. Ook een besmetting na de interlands kan dateren van voor de break."