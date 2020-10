KBVB: "Oefeninterlands schrappen? Dan stort heel het economische model in elkaar"

"Niet zo simpel om oefenwedstrijden niet meer te laten spelen"

"Alle sponsors en broadcasters moeten worden gecompenseerd. En wie betaalt die rekeningen uiteindelijk? De landen zelf natuurlijk. En zulke privérechten zijn een substantieel deel van hun inkomen. Het is niet zo simpel om het allemaal niet meer te laten spelen, want dan zijn er waarschijnlijk een aantal bonden die zullen omvallen, maar ook de grotere bonden zullen minder inkomsten hebben, wat op zijn beurt weer nefast kan zijn voor het amateurvoetbal."

"Mijn voorgangers hebben nog rechtenonderhandelingen gehad met landen. Ik heb niets meer. Alles wordt centraal verkocht. Waarom ze niet worden gecanceld? Het zijn allemaal wedstrijden die nog gespeeld moesten worden in maart of juni en die er nu worden bijgepropt, omdat anders het hele economische model in elkaar stort."

Het makkelijkste is om de wedstrijden te laten doorgaan, al is het zonder publiek. Zo hebben de broadcasters hun ding gehad en sponsors hun visibiliteit. Dan is er het minste miserie en hebben de landen tenminste hun geld.

"Als er dan een wedstrijd geschrapt wordt, moeten ze niet alle broadcasters compenseren, maar ook alle sponsors, waarmee de UEFA ook overeenkomsten heeft. Het makkelijkste is om de wedstrijden te laten doorgaan, al is het zonder publiek."

Was er dan geen manier om de vriendschappelijke wedstrijden toch te schrappen zonder al te veel verlies? "Neen", is Leroy duidelijk. "Alle televisiezenders betalen geld voor die rechten. De UEFA int dat geld en moet het doorverdelen naar de landen."

Nations League overbodig? Final Four levert KBVB aardig wat op

De Nations League kreeg van enkele Rode Duivels, maar bij uitbreiding wel heel wat andere voetballers, al wel wat kritiek. Leroy verklaart: "Ik denk dat internationals niet klagen over het internationale, maar over de combinatie van interlands met de gewone competitie."

"Én de Champions League moet gespeeld worden, én de competities moeten doorgaan. En dan zijn er in sommige landen bovendien ploegen die tegen 5 wissels per wedstrijd stemmen, in de Premier League bijvoorbeeld. Als je dat allemaal samengooit, betekent dat veel wedstrijden en geen rust. Het geheel is te veel, de opeenvolging van. Ze zijn niet tegen de oefeninterlands of de Nations League."

"Martinez heeft dat tijdens de oefeninterland ook slim aangepakt. Wat spelers die anders minder spelen of spelers met het oog op de toekomst opstellen. 3 keer de grote kanonnen opstellen ging ook niet. Hij is er op een slimme manier mee omgegaan."

De Final Four in de Nations League levert de KBVB wel wat geld op. "Uiteraard, waarom denk je dat iedereen zo depressief was toen we tegen Zwitserland verloren? Dat was een paar miljoen door onze neus geboord.", zegt Leroy met een kwinkslag. "Wij zijn een vzw, al onze inkomsten worden opnieuw geïnvesteerd in projecten die het voetbal ten goede komen."

"Maar laat ons niet vergeten dat het ook een jonge competitie is. Ik was aanvankelijk ook absoluut geen fan, maar de Final Four vorig jaar vond ik nog wel leuk. Dat kleinere ploegen tegen elkaar kunnen spelen en kunnen stijgen naar een hogere groep, is zeker ook niet verkeerd", aldus Leroy.