Rode Duivels zijn leidersplaats kwijt na nederlaag in Engeland

Ook bondscoach Roberto Martinez zag een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft: "We waren heel sterk in de eerste helft. Ik was heel blij met hoe we gestart zijn, aangezien we toch een paar belangrijke spelers moesten missen. Het was dus een mooie kans voor andere jongens om zich te tonen."

"We hebben het heel goed gedaan in de eerste helft, waarin we echt heel sterk waren. Het is alleen jammer dat we dat niveau niet konden aanhouden in de tweede helft."

"Dat tegendoelpunt op penalty was natuurlijk een zware klap voor ons. In de tweede helft was de wedstrijd meer in evenwicht. Hun afgeweken goal die binnen gaat tegenover onze gemiste kansen waarbij we alleen voor Pickford komen, dat heeft het verschil gemaakt in het resultaat. Maar onze prestatie in de tweede helft kon zeker beter. We zijn niet zo sterk geëindigd als we normaal doen", zei Martinez.

Over de mogelijke blessure van Kevin De Bruyne wou Martinez nog niet te veel kwijt. "Daar kan ik nog niet zo veel over zeggen. Hij zei dat hij iets voelde. Het was dan ook eerder uit voorzorg dat we hem vervangen hebben, omdat hij niet meer 100 procent was."



Martinez gaf nog mee dat Jan Vertonghen de selectie verlaat. De verdediger herstelt van een jukbeenbreuk en geraakt niet speelklaar voor IJsland, woensdag.