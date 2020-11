Eddy Snelders: "Club Brugge is niet meer de machine van vorig jaar"

Nochtans begon Club niet slecht aan de wedstrijd: "Ondanks het feit dat Dortmund heel veel balbezit had, waren de kansjes in de beginfase toch voor Brugge. Daar had Brugge van kunnen profiteren."

"Het verschil in de eerste helft was immens. Als Dortmund aan de bal was, werd het een sterke machine met veel loopvermogen, infiltratie en technisch vernuft. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, is het niet onlogisch dat je een afscheiding krijgt in het resultaat."

Na het pijnlijke gelijkspel tegen KV Mechelen verwachtte trainer Philippe Clement een reactie tegen Dortmund in de Champions League. "Brugge kwam in de eerste helft een paar keer tegen het raam tikken, maar dat was ruim niet voldoende", weet Eddy Snelders.

Snelders: "In de Champions League wordt elk klein foutje afgestraft."

"In de CL wordt elk klein foutje afgestraft. Brugge maakt makkelijker fouten, zeker als er geen publiek is. Dat hebben we vorige week tegen Mechelen meegemaakt. Brugge is niet de machine van vorig jaar die defensief makkelijk de 0 hield", meent Snelders.

"Mignolet was vorig seizoen de recordhouder van de clean sheets. Op dit moment loopt het iets moeilijker. Ook kampen ze met wat spelers in mindere vorm, zoals Mechele. Dat zijn dingen die je niet in de hand hebt als trainer en die een invloed hebben op je resultaat."

Over de ambities van Club Brugge in de Champions League is Eddy Snelders duidelijk. "Laten we niet te veel dagdromen, met de 3e plaats overwinter je en heb je een doel bereikt. Hoger is altijd mooi meegenomen, maar heel moeilijk realiseerbaar."