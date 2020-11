Borussia Dortmund legt kwaliteitsverschil met Club Brugge heel snel bloot

Simon Mignolet sakkerde over de tegengoals. "We maakten het onszelf moeilijk door snel op achterstand te komen. Als je na 30 minuten 0-3 achterstaat, weet je dat het moeilijk wordt. Ik had eigenlijk het gevoel dat er meer inzat."

"Als we iets langer de nul kunnen houden en stugger in de duels zijn, maken we een kans", legde de doelman uit. "Maar dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Zij lieten ook het gaspedaal los na de 0-3. Ze gingen meer in blok spelen en namen geen risico's meer."

"Ik zat met één hand bij die voorzet en bij de tweede bal ook", beschreef Mignolet de eerste goal. "Dat doelpunt mag niet vallen, want nu konden ze hun geliefde spel spelen. We hadden hen pijn kunnen doen en dan hadden ze niet zo vrijuit kunnen spelen. Dat is zuur, maar je moet dat accepteren."