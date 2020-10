Een avondje Europa League: deze 10 video's moet je gezien hebben

Gisteren was de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League. En zo'n avondje Europa League levert altijd veel lekkers op. Bekijk deze 10 video's en je bent helemaal mee.

Grapjas De Laet: "Refaelov had er eigenlijk 2 moeten scoren"

Lior Refaelov was de Antwerpse held van de avond na de 1-2-zege bij Loedogorets. Toch had Ritchie De Laet kritiek aan het adres van zijn ploegmaat. Of was het een grapje?

Arsenal-doelman Leno zal slecht slapen na deze blunder

Arsenal begon zijn Europese campagne net als Antwerp met een 1-2-zege. In Wenen was vooral doelman Leno opgelucht, want zijn blunder leidde de 1-0 van Rapid Wenen in. Al was er ook een bijrol voor - hoe kan het ook anders - David Luiz.

"Nieuwe Cavani" krikt zijn marktwaarde op met hattrick

Wie wel een leuke avond beleefde, was Darwin Nunez, de Uruguayaanse spits van Benfica. De "nieuwe Cavani" kon nog niet scoren in de Portugese competitie (wel al 5 assists), maar was tegen Lech Poznan goed voor een hattrick, zijn eerste goals in het shirt van Benfica. Jan Vertonghen vierde mee.

Ex-speler van Club en STVV steelt de show met goal vanaf 30 meter

Een goaltje minder dan Nunez, maar niet minder beslissend was Elton Acolatse voor Hapoel Beer Sheva. De ex-speler van STVV en Club Brugge bezorgde zijn club de zege met 2 goals op de counter in de slotfase. Vooral de 3-1 was spectaculair, hij verschalkte de doelman vanaf zo'n 30 meter.

Kemar Roofe doet nog beter dan Acolatse: vanaf zijn eigen helft

"Dertig meter? Dat kan ik beter", moet Kemar Roofe gedacht hebben. De ex-spits van Anderlecht maakte de mooiste goal van de avond met een lob vanaf zijn eigen helft in Standard-Rangers. "Jezus Christus", zei Peter Vandenbempt.

Tumult na goal van Roofe: "Standard toonde geen klasse"

De goal en vooral de provocerende viering van Kemar Roofe veroorzaakte tumult op Sclessin. Rangers-coach Steven Gerrard vond de reactie vanuit het kamp van Standard ongepast. "Standard is normaal een club met klasse, maar vanavond toonden ze dat niet aan het einde."

Knullige gemiste controle van Cop luidt goal van Roofe in

Duje Cop had ervoor kunnen zorgen dat Roofe de schijnwerpers niet had kunnen opeisen. De Kroatische invaller van Standard staat moederziel alleen in het strafschopgebied, maar bij zijn controle laat hij de bal knullig onder zijn voet glippen. Een halve minuut later maakt Roofe er 0-2 van.

Granada verpest Europees debuut van Götze bij PSV

Mario Götze verhuisde verrassend naar PSV en leek de held van de avond te worden in Eindhoven met zijn eerste Europese goal in het shirt van PSV. Maar daar dacht Granada anders over: met een pingponggoal en een heerlijke krul in de bovenhoek namen de Spanjaarden de drie punten mee naar huis.

Villarreal en Sivasspor serveren een doelpuntenkermis

Aan goals geen gebrek in de Europa League. Leverkusen klopte bijvoorbeeld Nice met 6-2 en ook in Villarreal-Sivasspor vielen 8 doelpunten: 5-3. Bekijk hier de doelpuntenkermis, geserveerd door Villarreal en Sivasspor.