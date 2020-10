Antwerp zet scheve situatie recht bij rentree in Europa

90+3' tweede helft, minuut 93. Afgelopen! Antwerp maakt het zichzelf een beetje lastiger dan nodig op bezoek bij Loedogorets, maar begint wel aan de Europa League met een 2-1 zege op verplaatsing. . Afgelopen! Antwerp maakt het zichzelf een beetje lastiger dan nodig op bezoek bij Loedogorets, maar begint wel aan de Europa League met een 2-1 zege op verplaatsing.



90+3' Gele kaart voor Olivier Verdon van Loedogorets tijdens tweede helft, minuut 93 Olivier Verdon Loedogorets

90+1' Bijna thuis. Er komen drie minuten bij. . tweede helft, minuut 91. Bijna thuis Er komen drie minuten bij.

90' tweede helft, minuut 90. Een vrije trap geeft Antwerp de gelegenheid om seconden te stelen in de hoek van het veld. Dat pakt verkeerd uit, want Loedogorets verovert snel de bal. . Een vrije trap geeft Antwerp de gelegenheid om seconden te stelen in de hoek van het veld. Dat pakt verkeerd uit, want Loedogorets verovert snel de bal.

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Antwerp, Birger Verstraete erin, Martin Hongla eruit wissel Martin Hongla Birger Verstraete

89' Gele kaart voor Cicinho van Loedogorets tijdens tweede helft, minuut 89 Cicinho Loedogorets

88' tweede helft, minuut 88. Nog even en dan kunnen ze bij Antwerp de blik richten op de derby tegen Beerschot. Filip Joos. Nog even en dan kunnen ze bij Antwerp de blik richten op de derby tegen Beerschot. Filip Joos

87' tweede helft, minuut 87. Leko maant zijn manschappen aan om niet te verslappen. . Leko maant zijn manschappen aan om niet te verslappen.

86' tweede helft, minuut 86. De Bulgaarse kampioen wekt niet de indruk nog veel veerkracht te hebben. Voor alle zekerheid toch maar opletten. . De Bulgaarse kampioen wekt niet de indruk nog veel veerkracht te hebben. Voor alle zekerheid toch maar opletten.

85' tweede helft, minuut 85. Pech voor Gerkens, lat ligt in de weg. Pech voor Gerkens, lat ligt in de weg

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Loedogorets, Anicet erin, Stéphane Badji eruit wissel Stéphane Badji Anicet

83' tweede helft, minuut 83. Ampomah stormt op doel af maar kan niet afwerken. Ampomah stormt op doel af maar kan niet afwerken

83' tweede helft, minuut 83. Loedogorets leeft nog. Coach Vrba voert enkele vervangingen door in de hoop om nog iets uit de brand te slepen. . Loedogorets leeft nog. Coach Vrba voert enkele vervangingen door in de hoop om nog iets uit de brand te slepen.

81' Gerkens op de lat! Een keertje geluk, een keertje pech. Gerkens kopt ditmaal wel zuiver, maar treft de lat. In dezelfde aanval dwingt Miyoshi Iliev tot een uitstekende redding. Die derde hangt in de lucht. . tweede helft, minuut 81. Gerkens op de lat! Een keertje geluk, een keertje pech. Gerkens kopt ditmaal wel zuiver, maar treft de lat. In dezelfde aanval dwingt Miyoshi Iliev tot een uitstekende redding. Die derde hangt in de lucht.

81' Gele kaart voor Faris Haroun van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 81 Faris Haroun Antwerp

79' tweede helft, minuut 79. Actie van Ampomah. Ampomah onderschept en raast voorbij Nedjalkov. Die zorgt er wel voor dat de hoek scherp wordt en helpt zo doelman Iliev een handje. . Actie van Ampomah Ampomah onderschept en raast voorbij Nedjalkov. Die zorgt er wel voor dat de hoek scherp wordt en helpt zo doelman Iliev een handje.

79' tweede helft, minuut 79. Haroun duwt Manu omver vooraleer de counter van Loedogorets vorm krijgt. Geel is zijn straf. . Haroun duwt Manu omver vooraleer de counter van Loedogorets vorm krijgt. Geel is zijn straf.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Loedogorets, Claudiu Keserü erin, Cauly Oliveira Souza eruit wissel Cauly Oliveira Souza Claudiu Keserü

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Loedogorets, Bernard Tekpetey erin, Dominik Yankov eruit wissel Dominik Yankov Bernard Tekpetey

77' tweede helft, minuut 77. Loedogorets mag opnieuw wat dieper opschuiven. Antwerp mag niet dezelfde fout begaan als voor de rust en de Bulgaren hun gang laten gaan. . Loedogorets mag opnieuw wat dieper opschuiven. Antwerp mag niet dezelfde fout begaan als voor de rust en de Bulgaren hun gang laten gaan.

75' Gele kaart voor Simen Juklerød van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 75 Simen Juklerød Antwerp

74' tweede helft, minuut 74. Er staat een ploeg op het veld en ze durft te voetballen. Filip Joos. Er staat een ploeg op het veld en ze durft te voetballen. Filip Joos

73' tweede helft, minuut 73. Een enthousiaste Juklerød pakte de eerste kaart van de avond. . Een enthousiaste Juklerød pakte de eerste kaart van de avond.

73' tweede helft, minuut 73. Slimme Refaelov profiteert van blunder in de verdediging en scoort de 1-2. Slimme Refaelov profiteert van blunder in de verdediging en scoort de 1-2

73' tweede helft, minuut 73. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Aurélio Buta

71' tweede helft, minuut 71. Refaelov met de 1-2! Refaelov doorziet een slechte terugspeelbal van Santana. Hij is er als de kippen bij om die af te straffen en legt de bal in een leeg doel nadat hij Iliev heeft omspeeld. . Refaelov met de 1-2! Refaelov doorziet een slechte terugspeelbal van Santana. Hij is er als de kippen bij om die af te straffen en legt de bal in een leeg doel nadat hij Iliev heeft omspeeld.

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Lior Refaelov van Antwerp. 1, 2. goal Loedogorets Antwerp einde 1 2

68' tweede helft, minuut 68. De Antwerpse druk wordt groter, Loedogorets kruipt in een egelstelling. . De Antwerpse druk wordt groter, Loedogorets kruipt in een egelstelling.

66' tweede helft, minuut 66. Sinds Ampomah meespeelt, zit er weer meer schwung in het voetbal van The Great Old. De Ghanees durft zelfs eens te schieten, een goeie meter naast de kruising. . Sinds Ampomah meespeelt, zit er weer meer schwung in het voetbal van The Great Old. De Ghanees durft zelfs eens te schieten, een goeie meter naast de kruising.

65' tweede helft, minuut 65. Gerkens 'kopt' met de schouder de gelijkmaker binnen: 1-1. Gerkens 'kopt' met de schouder de gelijkmaker binnen: 1-1

64' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 64 door Pieter Gerkens van Antwerp. 1, 1. goal Loedogorets Antwerp einde 1 1

63' tweede helft, minuut 63. Gerkens maakt gelijk! Gerkens werkt een hoekschop met zijn schouder over Iliev in doel. Een flinke meevaller, maar ze tellen allemaal. Antwerp zal er niet om malen, want het momentum kan nu keren. . Gerkens maakt gelijk! Gerkens werkt een hoekschop met zijn schouder over Iliev in doel. Een flinke meevaller, maar ze tellen allemaal. Antwerp zal er niet om malen, want het momentum kan nu keren.

60' tweede helft, minuut 60. Cauly is geen afwerker. De Braziliaan levert een schot af dat naar de hoekschopvlag dwarrelt. . Cauly is geen afwerker. De Braziliaan levert een schot af dat naar de hoekschopvlag dwarrelt.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Antwerp, Nana Ampomah erin, Cristian Benavente eruit wissel Cristian Benavente Nana Ampomah

59' tweede helft, minuut 59. Ampomah moet Antwerp weer op de rails krijgen. . Ampomah moet Antwerp weer op de rails krijgen.

56' Butez moet pakken. Invaller Manu bereikt Cauly. Met de tijd en ruimte die die laatste krijgt is veel beter te doen, hij geeft Butez de kans om redding te brengen. . tweede helft, minuut 56. Butez moet pakken Invaller Manu bereikt Cauly. Met de tijd en ruimte die die laatste krijgt is veel beter te doen, hij geeft Butez de kans om redding te brengen.

55' tweede helft, minuut 55. Slechte avond voor België. De Europa League dreigt rampzalig te beginnen voor ons land. Standard verloor thuis al van Rangers en Gent staat ook al een goal in het krijt tegen Liberec. . Slechte avond voor België De Europa League dreigt rampzalig te beginnen voor ons land. Standard verloor thuis al van Rangers en Gent staat ook al een goal in het krijt tegen Liberec.

52' tweede helft, minuut 52. Leko roept en wijst. Zijn Antwerp moet op volle toeren gaan draaien en dat beseft aanvoerder Haroun. Hij gaat met meer verbetenheid jagen. . Leko roept en wijst. Zijn Antwerp moet op volle toeren gaan draaien en dat beseft aanvoerder Haroun. Hij gaat met meer verbetenheid jagen.

50' tweede helft, minuut 50. Refaelov zet een dubbele een-twee op met Benavente. RAFC dringt de zestien meter binnen, waar wanhopig Bulgaars verdedigen net genoeg is om de aanval af te breken. . Refaelov zet een dubbele een-twee op met Benavente. RAFC dringt de zestien meter binnen, waar wanhopig Bulgaars verdedigen net genoeg is om de aanval af te breken.



49' tweede helft, minuut 49. Antwerp moet nu vol aan de bak, want hier moet je eigenlijk winnen. Filip Joos. Antwerp moet nu vol aan de bak, want hier moet je eigenlijk winnen. Filip Joos

49' tweede helft, minuut 49. Loedogorets komt uit het niets op voorsprong kort na de rust: 1-0. Loedogorets komt uit het niets op voorsprong kort na de rust: 1-0

47' tweede helft, minuut 47. 1-0 voor Loedogorets. Meteen een koude douche voor Antwerp! De eerste bal tussen de palen van Loedogorets zit er meteen in. Een schuiver van Marin past precies in de verste hoek. . 1-0 voor Loedogorets Meteen een koude douche voor Antwerp! De eerste bal tussen de palen van Loedogorets zit er meteen in. Een schuiver van Marin past precies in de verste hoek.

47' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 47 door Higinio Marín van Loedogorets. 1, 0. goal Loedogorets Antwerp einde 1 0

46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is begonnen. Kan Antwerp nu wel wat kansen verzilveren, of laat het Loedogorets helemaal in de wedstrijd komen? . De tweede helft is begonnen. Kan Antwerp nu wel wat kansen verzilveren, of laat het Loedogorets helemaal in de wedstrijd komen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust! Antwerp hoeft zeker geen schrik te hebben van dit Loedogorets, maar gaat wel rusten met een matige 0-0. De bekerwinnaar dwong een reeks kansen af, maar werd dan wat te nonchalant. . Rust! Antwerp hoeft zeker geen schrik te hebben van dit Loedogorets, maar gaat wel rusten met een matige 0-0. De bekerwinnaar dwong een reeks kansen af, maar werd dan wat te nonchalant.

45+1' eerste helft, minuut 46. Vervanging bij Loedogorets, Elvis Manu erin, Kiril Despodov eruit wissel Kiril Despodov Elvis Manu

44' Bulgaarse wissel. Aanvoerder Nedjalkov geeft aan dat Despodov moet gewisseld worden. Het is niet direct duidelijk wat het probleem is. . eerste helft, minuut 44. Bulgaarse wissel Aanvoerder Nedjalkov geeft aan dat Despodov moet gewisseld worden. Het is niet direct duidelijk wat het probleem is.

42' eerste helft, minuut 42. Batubinsika speelt lastig terug op Butez, maar die lost het op met een technisch hoogstandje. Even later verliest Hongla zijn concentratie, maar kan Loedogorets niet profiteren. . Batubinsika speelt lastig terug op Butez, maar die lost het op met een technisch hoogstandje. Even later verliest Hongla zijn concentratie, maar kan Loedogorets niet profiteren.

39' eerste helft, minuut 39. Het is nu toch al even geleden dat Antwerp gevaarlijk is geweest. . Het is nu toch al even geleden dat Antwerp gevaarlijk is geweest.

38' eerste helft, minuut 38. Een paar schoonheidsfoutjes bij Antwerp in de laatste tien minuten. Filip Joos. Een paar schoonheidsfoutjes bij Antwerp in de laatste tien minuten. Filip Joos

34' eerste helft, minuut 34. Schotje van Marin. Enkel door een Antwerps foutje komt de thuisploeg aan een kansje. Marin schiet over na lichtzinnig balverlies van Batubinsika. . Schotje van Marin Enkel door een Antwerps foutje komt de thuisploeg aan een kansje. Marin schiet over na lichtzinnig balverlies van Batubinsika.

33' eerste helft, minuut 33. Antwerp voetbalt zich er achterin steevast vlotjes uit. In de buurt van de zestien van Loedogorets gaat het soms iets stroever, maar dat is niet meer dan logisch. . Antwerp voetbalt zich er achterin steevast vlotjes uit. In de buurt van de zestien van Loedogorets gaat het soms iets stroever, maar dat is niet meer dan logisch.

30' eerste helft, minuut 30. Handspel? Even opschudding wanneer een bal tegen de hand van De Laet vliegt. Scheidsrechter Reinshreiber vindt het geen handspel, want het gaat om de steunarm. . Handspel? Even opschudding wanneer een bal tegen de hand van De Laet vliegt. Scheidsrechter Reinshreiber vindt het geen handspel, want het gaat om de steunarm.

30' eerste helft, minuut 30. Antwerp blijft duwen: Gerkens mist 2 kansen. Antwerp blijft duwen: Gerkens mist 2 kansen

29' eerste helft, minuut 29. Tottenham is er in de andere match van Poule J wél al in geslaagd om te scoren. Het staat zelfs al 2-0 voor tegen LASK Linz. . Tottenham is er in de andere match van Poule J wél al in geslaagd om te scoren. Het staat zelfs al 2-0 voor tegen LASK Linz.

26' eerste helft, minuut 26. Loedogorets heeft Butez nog geen enkele keer kunnen bedreigen. Antwerp is echt wel baas in Bulgarije. . Loedogorets heeft Butez nog geen enkele keer kunnen bedreigen. Antwerp is echt wel baas in Bulgarije.

24' eerste helft, minuut 24. Refaelov trekt op wandel en mikt maar net naast. Refaelov trekt op wandel en mikt maar net naast

23' eerste helft, minuut 23. Een tsunami van doelpogingen komt op Plamen Iliev af. Filip Joos. Een tsunami van doelpogingen komt op Plamen Iliev af. Filip Joos

22' Gerkens op Iliev. Daar is Juklerød weer met een piekfijne voorzet. Gerkens infiltreert en kan schieten, maar niet precies genoeg om Iliev te kloppen. Even later treft hij het zijnet. . eerste helft, minuut 22. Gerkens op Iliev Daar is Juklerød weer met een piekfijne voorzet. Gerkens infiltreert en kan schieten, maar niet precies genoeg om Iliev te kloppen. Even later treft hij het zijnet.

19' eerste helft, minuut 19. Bijna Refaelov. Heel onverwacht plaatst Refaelov een flukse versnelling. Hij glijdt langs een paar Bulgaren en haalt uit in het halve maantje. Doelman Iliev is verslagen, maar de bal gaat net naast. . Bijna Refaelov Heel onverwacht plaatst Refaelov een flukse versnelling. Hij glijdt langs een paar Bulgaren en haalt uit in het halve maantje. Doelman Iliev is verslagen, maar de bal gaat net naast.

17' eerste helft, minuut 17. Op het gemak. Antwerp kan deze tegenstander zeker aan, maar mag iets meer aandrang tonen. The Great Old laat zich een beetje in slaap wiegen. . Op het gemak Antwerp kan deze tegenstander zeker aan, maar mag iets meer aandrang tonen. The Great Old laat zich een beetje in slaap wiegen.

15' eerste helft, minuut 15. Goeie aanval van Antwerp, Benavente mikt over. Goeie aanval van Antwerp, Benavente mikt over

13' eerste helft, minuut 13. Verdedigend geeft Antwerp amper ruimte weg. Loedogorets heeft geduld en speelt balletjes breed en achteruit om de tijd te doden. . Verdedigend geeft Antwerp amper ruimte weg. Loedogorets heeft geduld en speelt balletjes breed en achteruit om de tijd te doden.

12' eerste helft, minuut 12. Batubinsika komt net te kort om binnen te koppen. Batubinsika komt net te kort om binnen te koppen

10' eerste helft, minuut 10. Dit is een zeer veelbelovend begin, met goed voetbal. Filip Joos. Dit is een zeer veelbelovend begin, met goed voetbal. Filip Joos

9' eerste helft, minuut 9. Batubinsika gaat net onder een voorzet van Juklerød. Raken is op die plek scoren. Even later legt Juklerød vanaf de andere flank klaar voor Benavente, die over de lat mikt. . Batubinsika gaat net onder een voorzet van Juklerød. Raken is op die plek scoren. Even later legt Juklerød vanaf de andere flank klaar voor Benavente, die over de lat mikt.

8' eerste helft, minuut 8. Antwerp groeit. De geremdheid verdwijnt bij Antwerp, dat wat vaker kan opschuiven. . Antwerp groeit De geremdheid verdwijnt bij Antwerp, dat wat vaker kan opschuiven.

6' eerste helft, minuut 6. Loedogorets volgt zowat het recept van Sjachtar Donetsk, maar dan in een Bulgaars jasje. Veel Brazilianen in het aanvallende compartiment en eigen kweek vooral in de achterste rangen. . Loedogorets volgt zowat het recept van Sjachtar Donetsk, maar dan in een Bulgaars jasje. Veel Brazilianen in het aanvallende compartiment en eigen kweek vooral in de achterste rangen.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste minuten zijn voor Loedogorets. De luchtmacht van Antwerp moet een paar voorzetten opruimen. . De eerste minuten zijn voor Loedogorets. De luchtmacht van Antwerp moet een paar voorzetten opruimen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Antwerp is eraan begonnen in de Huvepharma Arena in Razgrad. Kan het wat rapen tegen Loedogorets, de kampioen van Bulgarije? . Aftrap! Antwerp is eraan begonnen in de Huvepharma Arena in Razgrad. Kan het wat rapen tegen Loedogorets, de kampioen van Bulgarije?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:54 vooraf, 20 uur 54. We hebben niet echt een andere pure aanvaller naast Mbokani. Met Benavente is het idee om meer voetbal te brengen en zo controle te krijgen. Ivan Leko. We hebben niet echt een andere pure aanvaller naast Mbokani. Met Benavente is het idee om meer voetbal te brengen en zo controle te krijgen. Ivan Leko

20:50 vooraf, 20 uur 50. Dit wordt meteen een belangrijke avond voor Antwerp. Tottenham lijkt in Poule J een klasse te sterk voor de rest, dus moeten er punten gesprokkeld worden tegen de andere ploegen. Op verplaatsing oogsten is een bonus. . Dit wordt meteen een belangrijke avond voor Antwerp. Tottenham lijkt in Poule J een klasse te sterk voor de rest, dus moeten er punten gesprokkeld worden tegen de andere ploegen. Op verplaatsing oogsten is een bonus.

20:39 vooraf, 20 uur 39. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp nog eens op het hoofdtoernooi van een Europese competitie speelde. We rekenen de Intertoto Cup eventjes niet mee. In 1994 kreeg Antwerp in de UEFA Cup een pak voor de broek van Newcastle: 0-5 thuis en 5-2 uit. Kiekens en Severeyns maakten de Antwerpse goals. . Het is 26 jaar geleden dat Antwerp nog eens op het hoofdtoernooi van een Europese competitie speelde. We rekenen de Intertoto Cup eventjes niet mee. In 1994 kreeg Antwerp in de UEFA Cup een pak voor de broek van Newcastle: 0-5 thuis en 5-2 uit. Kiekens en Severeyns maakten de Antwerpse goals.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Opstelling Loedogorets. Bij de thuisploeg ontmoeten we twee oude bekenden. De bonkige centrale verdediger Olivier Verdon speelde vorig seizoen bij Eupen en wordt gehuurd van Alaves. Stéphane Badji was een paar jaar geleden dan weer een ferme miskoop van Anderlecht . Opstelling Loedogorets Bij de thuisploeg ontmoeten we twee oude bekenden. De bonkige centrale verdediger Olivier Verdon speelde vorig seizoen bij Eupen en wordt gehuurd van Alaves. Stéphane Badji was een paar jaar geleden dan weer een ferme miskoop van Anderlecht

20:12 vooraf, 20 uur 12. Herinneringen aan Vitosja. Antwerp speelde één keer eerder tegen een Bulgaarse club. Dat was iets met een Mirakel... . Herinneringen aan Vitosja Antwerp speelde één keer eerder tegen een Bulgaarse club. Dat was iets met een Mirakel...

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Antwerp. Mbokani zit nog een schorsing uit voor een rode kaart vorig seizoen. Hij wordt vervangen door Benavente en dat is geen 1 op 1 wissel. Leko zal dus een en ander tactisch moeten aanpassen, want voor de rest blijven de namen dezelfde als dit weekend tegen Zulte Waregem. Wie wordt de spits? . Opstelling Antwerp Mbokani zit nog een schorsing uit voor een rode kaart vorig seizoen. Hij wordt vervangen door Benavente en dat is geen 1 op 1 wissel. Leko zal dus een en ander tactisch moeten aanpassen, want voor de rest blijven de namen dezelfde als dit weekend tegen Zulte Waregem. Wie wordt de spits?

19:42 vooraf, 19 uur 42. Serieel kampioen. Antwerp doet er goed aan om Loedogorets niet te onderschatten. Sinds het seizoen 2010-11 vierden de Bulgaren élk jaar een titel. De eerste keer nog in tweede klasse, daarna telkens in de eerste. Voor traditionele Bulgaarse topclubs als Levski en Slavia blijven enkel kruimels over. Twee keer bereikte Loedogorets de groepsfase van de Champions League. De miljoenen levs van sterke man Kiril Domoestsjiev hebben hun rol gespeeld in de successen. . Serieel kampioen Antwerp doet er goed aan om Loedogorets niet te onderschatten. Sinds het seizoen 2010-11 vierden de Bulgaren élk jaar een titel. De eerste keer nog in tweede klasse, daarna telkens in de eerste. Voor traditionele Bulgaarse topclubs als Levski en Slavia blijven enkel kruimels over. Twee keer bereikte Loedogorets de groepsfase van de Champions League. De miljoenen levs van sterke man Kiril Domoestsjiev hebben hun rol gespeeld in de successen.

19:12 vooraf, 19 uur 12. Leko: "We denken nog niet aan kwalificatie". "Er staan spelers op het blad die niet 100 procent klaar zijn", geeft trainer Ivan Leko daags voor het duel toe. "Dat komt door de speciale omstandigheden dit jaar." Een diepe spits heeft Leko alvast niet op zijn lijst staan. Mbokani is geschorst, Nsimba is geblesseerd. "Ik ga mijn manier van spelen niet aanpassen. We spelen al 4 maanden samen, de spelers weten wat ze moeten doen, ook als er een speler met een ander profiel voorin staat." Wat denk Leko van Loedogorets? "Ik heb respect voor deze club. Het is een sterk geheel en ze spelen thuis. Maar we hebben vertrouwen in onszelf en komen voor een goed resultaat. Deze match is belangrijk voor ons. Het is onze eerste echte Europese match na vele jaren. We willen onze club laten zien. We denken nog niet aan de kwalificatie, we willen gewoon winnen." . Leko: "We denken nog niet aan kwalificatie" "Er staan spelers op het blad die niet 100 procent klaar zijn", geeft trainer Ivan Leko daags voor het duel toe. "Dat komt door de speciale omstandigheden dit jaar." Een diepe spits heeft Leko alvast niet op zijn lijst staan. Mbokani is geschorst, Nsimba is geblesseerd. "Ik ga mijn manier van spelen niet aanpassen. We spelen al 4 maanden samen, de spelers weten wat ze moeten doen, ook als er een speler met een ander profiel voorin staat."

19:10 vooraf, 19 uur 10. De derby tegen Beerschot? De volgende match is altijd de belangrijkste. Zondag telt nog niet. We kunnen ons nu focussen op deze match." . Ritchie De Laet. De derby tegen Beerschot? De volgende match is altijd de belangrijkste. Zondag telt nog niet. We kunnen ons nu focussen op deze match." Ritchie De Laet

19:09 - Vooraf Vooraf, 19 uur 09

Opstelling Loedogorets. Plamen Iliev, Cicinho, Georgi Terziev, Olivier Verdon, Anton Nedyalkov, Stéphane Badji, Alex Santana, Dominik Yankov, Cauly Oliveira Souza, Higinio Marín, Kiril Despodov Opstelling Loedogorets Kiril Despodov, Higinio Marín, Cauly Oliveira Souza, Dominik Yankov, Alex Santana, Stéphane Badji, Anton Nedyalkov, Olivier Verdon, Georgi Terziev, Cicinho, Plamen Iliev

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Jérémy Gelin, Dylan Batubinsika, Koji Miyoshi, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Martin Hongla, Simen Juklerød, Cristian Benavente, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Cristian Benavente, Simen Juklerød, Martin Hongla, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Koji Miyoshi, Dylan Batubinsika, Jérémy Gelin, Ritchie De Laet, Jean Butez