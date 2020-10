Ook in Europa lukt het niet, Gent gaat pijnlijk onderuit bij Liberec

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Na de competitiestart heeft AA Gent nu ook zijn start in Europa gemist. Op bezoek bij Slovan Liberec lijdt het een 1-0-nederlaag. . Einde Na de competitiestart heeft AA Gent nu ook zijn start in Europa gemist. Op bezoek bij Slovan Liberec lijdt het een 1-0-nederlaag.

90+1' tweede helft, minuut 91. 4 minuten extra. Gent krijgt nog 4 minuten om een pijnlijke nederlaag te vermijden.

90+1' Gele kaart voor Andreas Hanche-Olsen van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 91 Andreas Hanche-Olsen KAA Gent

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij KAA Gent, Igor Plastoen erin, Núrio eruit wissel Núrio Igor Plastoen

87' tweede helft, minuut 87. Hanche-Olsen loopt nog tegen een gele kaart aan. De klok tikt nu ongenadig in het nadeel van Gent.

86' tweede helft, minuut 86. Niangbo verknoeit mooie kans. Kums demonstreert nog eens zijn vista met een heerlijke pass op Niangbo. Maar die mist zijn controle in de zestien en zo kan Nguyen hem de bal ontfutelen. Hier was alweer meer mee te doen.

85' tweede helft, minuut 85. Voor Liberec is het nu overleven. Gent drukt de thuisploeg nu doorlopend achteruit. Vindt nog een gaatje?

81' tweede helft, minuut 81. Weer een hoekschop voor Gent en weer kan Depoitre koppen. Dit keer is het een pak minder gevaarlijk, Nguyen kan de bal simpel plukken.

80' tweede helft, minuut 80. Depoitre is dicht bij de gelijkmaker. Depoitre is dicht bij de gelijkmaker

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Slovan Liberec, Matej Chaluš erin, Jakub Hromada eruit wissel Jakub Hromada Matej Chaluš

79' tweede helft, minuut 79. Depoitre niet voorbij Nguyen! Eindelijk nog eens een kans voor Gent! Depoitre kan koppen op een hoekschop voor de bezoekers, maar Nguyen zit er goed bij. Het levert Gent wel een nieuwe hoekschop op. Een nieuwe kans komt daar evenwel niet meer uit.

77' tweede helft, minuut 77. Ook bij Liberec gooien ze nog een frisse kracht in de strijd. Hromada ruimt plaats voor Chalus.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KAA Gent, Laurent Depoitre erin, Tim Kleindienst eruit wissel Tim Kleindienst Laurent Depoitre

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Jordan Botaka eruit wissel Jordan Botaka Dogbole Niangbo

76' tweede helft, minuut 76. De Decker grijpt in met een dubbele wissel. Kleindienst en Botaka worden naar de kant gehaald, het is aan Depoitre en Niangbo om Gent een nieuw elan te geven.

75' tweede helft, minuut 75. Liberec komt nog eens bijzonder gevaarlijk voor de dag op een vrije trap. De knal van Mosquera gaat rakelings naast.

74' tweede helft, minuut 74. Kums levert de bal zomaar in bij Matoesek. Toch iets te veel slordigheden nu bij Gent. De tijd begint stilaan te dringen. We gaan het slotkwartier in.

72' tweede helft, minuut 72. Ook Hoffenheim op voorsprong. In de andere poulewedstrijd staat het ook 1-0. Hoffenheim is daar enkele minuten geleden op voorsprong gekomen tegen Rode Ster Belgrado dankzij Baumgartner. De thuisploegen doen het dus voorlopig in Groep L.

69' Gele kaart voor Roman Jaremtsjoek van KAA Gent tijdens tweede helft, minuut 69 Roman Jaremtsjoek KAA Gent

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Slovan Liberec, Jan Matoušek erin, Jakub Pesek eruit wissel Jakub Pesek Jan Matoušek

67' tweede helft, minuut 67. De druk van Gent is nu toch wat afgenomen. Stel dat Gent hier opnieuw verliest, wat gaan Michel Louwagie en Ivan De Witte dan zeggen? Geert Heremans op Radio 1.

67' tweede helft, minuut 67. Nog een wissel bij Liberec. Matoesek komt tussen de lijnen, voor Pesek zit de wedstrijd erop.

60' tweede helft, minuut 60. Nurio besluit over. Nieuwe aanval van Gent, nieuwe kans voor de bezoekers. Nu is het Nurio die op doel kan knallen, maar zijn poging scheert net over. Hoe lang kan Liberec dit nog volhouden?

59' tweede helft, minuut 59. Gent voert de druk nu toch flink op. Jaremtsjoek kan van dichtbij uithalen, maar zijn schot wordt nog afgeblokt.

58' tweede helft, minuut 58. Nurio knalt over doel. Nurio knalt over doel

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Slovan Liberec, Michael Rabušic erin, Abdulla Yusuf Helal eruit wissel Abdulla Yusuf Helal Michael Rabušic

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Slovan Liberec, Michal Sadílek erin, Michal Beran eruit wissel Michal Beran Michal Sadílek

57' tweede helft, minuut 57. Dubbele wissel bij Liberec. Doelpuntenmaker Yusuf en Beran worden naar de kant gehaald voor Sadilek en Rabusic.

56' tweede helft, minuut 56. Roef bijna de mist in! Roef bezorgt Gent-coach De Decker bijna een hartverzakking met een dramatische pass naar Marreh. Bij Liberec kunnen ze net niet met de bal aan de haal gaan.

55' tweede helft, minuut 55. Het is powerplay van Gent. Het speelt Liberec weg, maar kan niet scoren. Geert Heremans op Radio 1.

53' tweede helft, minuut 53. Kleindienst blijft toch een slappe indruk maken. Hij krijgt opnieuw ruimte in de zestien op aangeven van Bukari, maar wringt de wenkende kans weer de nek om.

51' tweede helft, minuut 51. De boodschap van Wim De Decker tijdens de rust laat zich makkelijk raden. Gent kiest voluit voor de aanval, Liberec moet de wedstrijd ondergaan. Maar echt in de problemen komen de Tsjechen voorlopig niet.

48' tweede helft, minuut 48. Zwakke afwerking van Kleindienst. Zwakke afwerking van Kleindienst

47' tweede helft, minuut 47. De eerste kans na de rust is voor Gent. Bukari steekt de bal perfect diep voor Kleindienst, maar die pakt uit met een dramatische afwerking. Zo gaat het niet lukken voor de bezoekers.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Kan Gent het tij nog keren tegen Liberec?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Gent was de dominante ploeg en kwam tot 3 keer toe dicht bij de 0-1, maar aan de rust kijkt het wel tegen een 1-0-achterstand aan bij Liberec. Defensieve fouten werden op het halfuur afgestraft door Yusuf.

45+2' Gele kaart voor Michal Beran van Slovan Liberec tijdens eerste helft, minuut 47 Michal Beran Slovan Liberec

45+1' eerste helft, minuut 46. Beran haalt Marreh venijnig onderuit en komt nu net als de Gent-speler met een gele kaart in het boekje van scheidsrechter Schüttengruber.

45' eerste helft, minuut 45. Nurio geeft kort voor de rust nog een vrije trap weg aan Liberec. Mosquera slingert de bal nog gevaarlijk voor doel. Gelukkig voor Gent gaat de bal aan alles en iedereen voorbij naast.

44' eerste helft, minuut 44. Gent legt nog eens een goede combinatie op de mat met Jaremtsjoek en Botaka. Die laatste krijgt de bal net niet terug tot bij Jaremtsjoek, Tijani zorgt voor een hoekschop. Die levert niks op voor Gent.

40' eerste helft, minuut 40. Bukari probeert het met een spectaculaire retro op aangeven van Botaka, maar hij krijgt de bal niet tussen de palen. De perfecte samenvatting meteen van de eerste helft van AA Gent.

36' eerste helft, minuut 36. Het is voorlopig een frustrerende avond voor Gent. De bezoekers kwamen tot 3 keer toe dicht bij de openingstreffer, terwijl Liberec er amper iets van bakte. Maar het is wel de Tsjechische ploeg die op voorsprong staat.

35' Gele kaart voor Sulayman Marreh van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 35 Sulayman Marreh KAA Gent

34' eerste helft, minuut 34. Gent komt op het halfuur op achterstand tegen Slovan Liberec: 1-0. Gent komt op het halfuur op achterstand tegen Slovan Liberec: 1-0

34' eerste helft, minuut 34. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Marreh. Hij wordt bestraft voor een duidelijke overtredig op Mosquera.

31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Abdulla Yusuf Helal van Slovan Liberec. 1, 0. goal Slovan Liberec KAA Gent einde 1 0

29' eerste helft, minuut 29. Yusuf brengt Liberec op voorsprong! Koude douche voor AA Gent. Yusuf staat plots helemaal vrij op een lage voorzet van Koscelnik en opent van dichtbij de score. Gent heeft dit toch aan zichzelf te danken. Het begon met een gemiste interventie van Ngadeu op de pass naar Mosquera, diens voorzet werd door Nurio weggekopt in de voeten van Koscelnik en dan werd ook Yusuf nog eens uit het oog verloren.





28' eerste helft, minuut 28. Paal voorkomt 0-1. Gent komt nog maar eens dicht bij de openingstreffer. Bij Liberec werkt Koscelnik de bal zowaar tegen de paal na een afgeblokt schot van Botaka.

22' eerste helft, minuut 22. Ook Jaremtsjoek laat een uitstekende kans liggen. Ook Jaremtsjoek laat een uitstekende kans liggen

22' eerste helft, minuut 22. Yusuf straft foutje Ngadeu niet af. Even schrikken toch voor Gent na slordig balverlies van Ngadeu. Mosquera profiteert en via Beran komt de bal tot bij de vrijstaande Yusuf. Die kan van dichtbij uithalen, maar zijn schot wordt nog net afgeblokt door Marreh.

19' eerste helft, minuut 19. Het tempo mag wel wat de hoogte in bij Gent. Bij Liberec laten ze de bezoekers de bal rustig rondtikken. Het ontbreekt Gent aan diepgang.

16' eerste helft, minuut 16. Bukari laat de 0-1 liggen voor Gent. Bukari laat de 0-1 liggen voor Gent

15' eerste helft, minuut 15. Ngadeu is alomtegenwoordig. Nu kopt hij de bal autoritair weg op een hoekschop voor de thuisploeg.

13' eerste helft, minuut 13. Gent is baas, Liberec geeft niet de indruk dat het echt een vuist kan maken. De bezoekers moeten vooral efficiënter worden en dan zou deze ploeg geen probleem mogen vormen.

11' eerste helft, minuut 11. Gent morst met de kansen. Opnieuw een mogelijkheid voor Gent. Ngadeu stuurt Jaremtsjoek het straatje in en de Oekraïner komt alleen voor Nguyen. Hij probeert het met een stiftbal, maar zijn poging gaat over doel. Hier was veel meer mee te doen.

9' eerste helft, minuut 9. Bukari laat het liggen! De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Gent! Jaremtsjoek zet zich goed door en legt de bal vanaf de achterlijn prima terug op Bukari. Die heeft de 0-1 aan zijn voet, maar Nguyen pakt uit met een prima redding.

6' eerste helft, minuut 6. Liberec komt een eerste keer piepen met een kopbal van Yusuf Helal, maar zijn poging landt op het dak van het doel.

4' eerste helft, minuut 4. Kleindienst dwingt een eerste hoekschop af voor Gent. Kums slingert de bal voor doel, maar bij Liberec kunnen ze de voorzet wegwerken.

3' eerste helft, minuut 3. Het is nog wat zoeken voor Gent. Ngadeu probeert Castro-Montes te lanceren op rechts, maar zijn pass is veel te hard.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. AA Gent is begonnen aan zijn avontuur in de Europa League. Kan het iets rapen op het veld van Liberec?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Hoe zat het vorig seizoen? Vorig seizoen deed AA Gent het uitstekend in de groepsfase van de Europa League. Met 3 overwinningen en 3 puntendelingen werd het ongeslagen groepswinnaar in een poule met Wolfsburg, Saint-Etienne en Oleksandrija. In de 1/16 e finales werd Gent vervolgens wel uitgeschakeld door AS Roma.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Liberec werd in totaal 3 keer landskampioen, voor het laatst in 2012. Het won ook 2 keer de beker, de laatste keer in 2015. De Tsjechische ploeg maakt vanavond zijn rentree op het Europese toneel. De laatste Europa League-deelname dateert immers al van het seizoen 2016-2017.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Wat doet Hoffenheim tegen Rode Ster Belgrado? Voor de Gent-supporters wordt het ook uitkijken wat er in de andere wedstrijd in Groep L gebeurt. Daar neemt Hoffenheim het op eigen veld op tegen Rode Ster Belgrado.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Ook Slovan Liberec is in Tsjechië niet geweldig begonnen aan het nieuwe seizoen. Het staat 7 e met 10 punten uit 6 wedstrijden. Vorig seizoen eindigde Liberec als 5 e in de Tsjechische competitie en raakte het tot in de bekerfinale. Daarin moest het wel zijn meerd

20:25 vooraf, 20 uur 25. AA Gent heeft zijn competitiestart volledig gemist. Afgelopen zaterdag leed het op bezoek bij Cercle Brugge al zijn 6 e nederlaag. 9 competitiewedstrijden leverden evenveel punten op en daarmee staat Gent pas 13 e in de Jupiler Pro League. . AA Gent heeft zijn competitiestart volledig gemist. Afgelopen zaterdag leed het op bezoek bij Cercle Brugge al zijn 6 e nederlaag. 9 competitiewedstrijden leverden evenveel punten op en daarmee staat Gent pas 13e in de Jupiler Pro League.

20:18 vooraf, 20 uur 18. 5 wijzigingen bij Gent. AA Gent moet het vanavond stellen zonder de geschorste Bolat. Hij wordt in doel vervangen door Roef. Maar trainer De Decker voert ook zelf flink wat wijzingen door na de competitienederlaag tegen Cercle. Niangbo, Plastoen, Mohammadi en Depoitre verhuizen naar de bank. Ngadeu, Nurio, Botaka en Kleindienst komen daardoor aan de aftrap. . 5 wijzigingen bij Gent AA Gent moet het vanavond stellen zonder de geschorste Bolat. Hij wordt in doel vervangen door Roef. Maar trainer De Decker voert ook zelf flink wat wijzingen door na de competitienederlaag tegen Cercle. Niangbo, Plastoen, Mohammadi en Depoitre verhuizen naar de bank. Ngadeu, Nurio, Botaka en Kleindienst komen daardoor aan de aftrap.

22-10-2020 22-10-2020.

15:15 vooraf, 15 uur 15. "Dit is een andere competitie", vertelt Gent-manager Louwagie voor vertrek naar Tsjechië. "We hebben gisteren met de spelers gesproken en we willen meer vechtlust zien. Dat was er niet afgelopen weekend. Voor de match tegen Cercle Brugge leek het beter te gaan, maar dan kwam die klap. We willen donderdag toch wel revanche nemen. Topsport is reageren en dat moeten we nu doen." Waar hoopt Louwagie op? "Een goed resultaat. Dat is niet verliezen. Ons doel is nog altijd om te overwinteren in Europa." . "Dit is een andere competitie", vertelt Gent-manager Louwagie voor vertrek naar Tsjechië. "We hebben gisteren met de spelers gesproken en we willen meer vechtlust zien. Dat was er niet afgelopen weekend. Voor de match tegen Cercle Brugge leek het beter te gaan, maar dan kwam die klap. We willen donderdag toch wel revanche nemen. Topsport is reageren en dat moeten we nu doen."

Waar hoopt Louwagie op? "Een goed resultaat. Dat is niet verliezen. Ons doel is nog altijd om te overwinteren in Europa."

14:42 vooraf, 14 uur 42. Louwagie: "We willen meer vechtlust zien bij de spelers". Louwagie: "We willen meer vechtlust zien bij de spelers"

Opstelling Slovan Liberec. Filip Nguyen, Martin Koscelnik, Mohamed Tijani, Jakub Jugas, Jan Mikula, Michal Beran, Kamso Mara, Jakub Hromada, Jakub Pesek, Abdulla Yusuf Helal, Jhon Mosquera Opstelling Slovan Liberec Jhon Mosquera, Abdulla Yusuf Helal, Jakub Pesek, Jakub Hromada, Kamso Mara, Michal Beran, Jan Mikula, Jakub Jugas, Mohamed Tijani, Martin Koscelnik, Filip Nguyen

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Núrio, Jordan Botaka, Sulayman Marreh, Sven Kums, Osman Bukari, Tim Kleindienst, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Tim Kleindienst, Osman Bukari, Sven Kums, Sulayman Marreh, Jordan Botaka, Núrio, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Alessio Castro-Montes, Davy Roef