"Ik hoef Vincent Kompany het abc van coaching niet te leren"

"Elke week contact"

Gert Vande Broek en Vincent Kompany horen mekaar regelmatig. "Een mentor zou ik mezelf niet noemen", vertelt de eerste. "Ik zie het meer zoals Vincent het ziet: als klankbord."



Anderhalf jaar geleden kreeg Vande Broek telefoon van Kompany. "Hij maakte toen net zijn rentree bij Anderlecht als speler-coach. In zijn omgeving hadden ze mijn naam gesuggereerd. Vanaf dat moment hebben we sporadisch contact gehad."





"Sinds zijn aanstelling als hoofdcoach is onze samenwerking wel intenser geworden. We hebben ongeveer elke week contact."

"We hebben het vooral over de wetenschap van de coaching en de toepassing daarvan. Ik vertel hem welke impact je als coach op een groep kan hebben. Dat gaat over leiderschap, over samenhang, over reacties... en daar discussiëren we dan over."