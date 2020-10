"We hadden geen solidariteit moeten vragen, maar compensatie moeten eisen"

"In het begin ging dat met vallen en opstaan. In de eerste 2,5 jaar hebben ze 5 coaches versleten. Maar het was duidelijk wie de machtshebbers waren en ze zijn blijven doorwerken. En plots is de déclic er gekomen."

Vandenhaute spiegelt zich graag aan Club Brugge, dat 10 jaar geleden ook vanuit een dal moest opwerken. "Net als Anderlecht was daar een modern beleid nodig. De club is omgevormd naar een nv en de nieuwe machtshebbers zijn geïnstalleerd."

"De club is op elk vlak blijven stilstaan en zelfs achteruitgegaan", windt Vandenhaute er geen doekjes om. "De laatste jaren zijn we er dan ook nog eens sportief op achteruitgegaan én zijn er foute beslissingen genomen die veel geld gekost hebben. Die twee samen vormen een dodelijke combinatie."

"Marc Coucke moeit zich met niets meer"

Maar wat dan als het plan niet wordt goedgekeurd? “Dan zullen er alternatieven worden gezocht. Of de club dan verkocht kan worden aan buitenlandse investeerders? Coucke heeft zich heel duidelijk toegewijd als hoofdaandeelhouder. Hij wilt dat blijven en wil de club blijven steunen. Het is nu ook het slechtst mogelijk moment om de club te verkopen."

"We moeten die bladzijde van het verleden gewoon omdraaien. De zwartepiet doorschuiven heeft nu geen zin. Daar schieten we niets mee op."

"Ik ben ervan overtuigd dat we met het herstelplan dat op tafel ligt op het niveau zijn waar de club drie jaar geleden stond. En dan moeten we nog een inhaalbeweging doen, maar daar gaan we hard aan werken.", zegt de Anderlecht-voorzitter.

Om het tij te keren hebben Wouter Vandenhaute en co een herstelplan op poten gezet, waarbij 50 miljoen euro schulden afgelost worden en 20 miljoen extra kapitaal in de club geïnjecteerd wordt.

"Coucke suggereerde Vranckx te halen. Toen wist ik: hij spreekt als een supporter"

"Ik praat veel met Marc en houd hem natuurlijk op de hoogte. Bij de transfer van Doku heb ik hem en Michael Verschueren meteen op de hoogte gebracht. Dat is de manier hoe we werken.”

"Ik zag Peter (Verbeke, de sportief directeur) kijken en heb Marc gezegd dat me dat toch geen goed idee leek. Later vroeg Peter aan mij: “Meende hij dat nu?” Wel, Marc Coucke meende dat op dat moment. Dat betekent voor mij dat hij echt een supporter is van de club."

Coucke als supporter mag je volgens Vandenhaute trouwens letterlijk nemen, zo blijkt uit een anekdote voor de match tegen Club Brugge. "We stonden samen aan een tafeltje en hij zei: “Mag ik nu we Doku verkocht hebben toch een suggestie doen als supporter? Ik wil mij niet moeien, maar ik zou toch Aster Vranckx gaan halen.”"

"Club Brugge wil ons in de hoek duwen. The winner takes it all, zeker?"

Anderlecht en Club Brugge waren de laatste jaren sportief dan wel geen grote rivalen meer, naast het veld kwamen de 2 grootmachten van het Belgische voetbal af en toe toch nog eens in aanvaring. Bijvoorbeeld toen Anderlecht pleitte voor financiële solidariteit vanwege corona en paars-wit opportunisme verweten werd, onder meer door Club-manager Vincent Mannaert.

“Achteraf gezien hadden we het eigenlijk nog agressiever moeten formuleren", vindt Vandenhaute. "We hadden niet over solidariteit moeten praten maar vlakaf moeten zeggen dat we onze kansen niet hebben kunnen verdedigen. We konden niet Europa in en hadden moeten eisen dat we daarvoor gecompenseerd werden."

"Ondertussen zijn we al een tijd verder. en heb ik die boodschap op die manier al aan Club Brugge overgebracht. Toch hoor ik dat daar nog altijd kritische kanttekeningen bij geplaatst worden. Dan is het gewoon onwil. Op dat moment wil men ons in die hoek duwen."

"The winner takes it all, dus wij zullen zorgen dat wij weer de winnaar worden. De rivaliteit tussen Anderlecht en Brugge is de voorbije 70 jaar zwaar in het voordeel van Anderlecht geweest en ik zie geen enkele reden waarom dat de komende 70 jaar andersom zou zijn.”