Miguel Van Damme: "Ook al is het deze keer door het oog van de naald, ik geef niet op"

"Ik mag per dag 1 iemand zien en dat gedurende een uur"

Op 25 september werd voor de 4e keer leukemie vastgesteld bij Miguel Van Damme. En dat was uitgerekend op zijn 27e verjaardag.

"Ik kreeg toen het slechte nieuws dat er geen behandelingen meer zijn, omdat ik alle behandelingen al heb gehad. Chemotherapie, bestralingen, een transplantatie en immunotherapie. Maar telkens komt de leukemie terug."

"Ze willen me zo lang mogelijk in leven houden met chemotherapie en medicatie, totdat er ergens ter wereld iets tegen gevonden wordt. Laten we hopen dat dat snel gebeurt."

Vanaf vandaag gaat Van Damme 4 weken in quarantaine. "Ik mag 1 iemand per dag zien en dat gedurende een uur."

"Ik heb in het verleden al quarantaines gehad van 4 à 6 weken. Als er iemand bij je is, heb je veel afleiding. Maar als er nu maar 1 uur per dag iemand bij mij zal zijn, zal dat heel zwaar zijn. Fysiek zie je af door de kuur die je krijgt."