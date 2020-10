Clement: "Anderlecht speelt minder risicovol", Kompany: "Ons huiswerk is klaar"

"Verliezen tegen Club? Heeft niet één keer in mijn hoofd gezeten"

"Tijdens de trainingen zat er venijn in de groep, een gezonde spanning in aanleiding naar de topmatch tegen Club Brugge", zegt Anderlecht-coach Vincent Kompany twee dagen voor de topper. "Dat koester ik en wakker ik ook aan. We zijn de juiste stappen aan het zetten."

"Ik denk dat we deze mentaliteit niet enkel tegen Club moeten tonen, maar tegen elke tegenstander. Het is duidelijk dat ik dit verwacht van de groep. Wat ik vooral bedoel, is dat er in de aanloop naar grote wedstrijden altijd meer spanning in de groep zit. Als dat er niet is, heb je soms het gevoel dat de spelers niet doorhebben waarover het gaat."

Een nederlaag tegen Club zou een magere 13 op 24 betekenen voor Anderlecht. "Ervan uitgaan dat we zullen verliezen? Zo zit ik niet in elkaar. Ik kan dat niet, dat heeft niet één keer in mijn hoofd gezeten. Ik ben maar met één ding bezig: de wedstrijd winnen."

"Club Brugge is zeker en vast de beste ploeg in België op dit moment. Maar als Anderlecht zijnde kan je niet anders dan ernaar toe gaan om te presteren en te winnen. Het maakt me niet uit hoe goed ze zijn."

"Onze ploeg kan de meeste evolutie maken. We zijn misschien wel de ploeg in België met het meeste talent, maar nog niet de kwaliteit. Daarom hoop ik ook dat het talent zich omzet in kwaliteit. En dat kan op één match gebeuren, als we op Brugge spelen."