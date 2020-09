"Zonder al die late tegengoals staat Anderlecht nu met 19 op 21 op kop"

De matchen van RSCA dit seizoen:

"Gebrek aan volwassenheid en ervaring"

"Het is opvallend dat Anderlecht veel doelpunten incasseert in de laatste 10 minuten. Dat heeft hen dit seizoen al 6 punten gekost. Gebeurt dat niet, dan heeft Anderlecht nu 19 op 21 en staat het met Charleroi op kop, zo simpel is het", weet Arnar Vidarsson.

"Vorig seizoen was het ook al zo: te veel goals in de slotfase van de wedstrijd. Je ziet dat Anderlecht vaak minder sterk is in de 2e helft en in de slotfase van een match. Ook Eupen zag je zondag steeds beter in de wedstrijd komen."

"Waardoor dat komt? Vermoeidheid, sowieso. Maar ook door een gebrek aan ervaring. Een ploeg als Charleroi, met veel volwassenheid en ervaring, komt dit niet tegen."