Voetbalmakelaar Patrick De Koster wordt vrijgelaten met enkelband

Patrick De Koster wordt verdacht van witwassen, gebruik van valse stukken en valsheid in geschrifte. De voetbalmakelaar zat daarvoor al sinds eind augustus in de cel. Het was de 2e keer dat zijn advocaten vroegen of hij de cel mocht verlaten. Voor de raadkamer begin september ving hij bot.

Maar vandaag heeft de kamer van inbeschuldiging (KI) van Brussel beslist dat De Koster toch voorlopig uit de gevangenis mag, al blijft hij in voorlopige hechtenis. De manager is onder elektronisch toezicht geplaatst (lees: hij krijgt een enkelband) en mag zijn woning niet verlaten. Hij blijft ook in verdenking.