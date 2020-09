Stef Wijnants ziet één logische keuze bij KRC Genk: "Frank Vercauteren"

"Kleedkamer at niet meer uit de hand van Wolf"

"Deze spelersgroep heeft heel veel mogelijkheden en dat beseffen ze in Genk ook", vertelt Stef Wijnants bij Sporza. "Uit die groep heeft Wolf helemaal niet uitgehaald wat ze bij de club wilden." De relatie tussen coach en spelers: bij KAA Gent zagen we extreme taferelen. Hoe zat dat bij Genk? "Het is duidelijk dat de kleedkamer niet meer at uit de hand van Hannes Wolf. De groep is helemaal uitgeput, er zijn veel te veel regels, er worden te veel (verschillende) systemen toegepast in één wedstrijd. Er is geen houvast gebleken voor de spelerskern." "Daarnaast wordt het hem ook heel erg kwalijk genomen vanuit de spelersgroep zelf dat hij de ene week een speler fantastisch vond en hem de week nadien zoveel kritiek kon geven dat die speler dacht dat hij helemaal niet goed meer was." "Komt daar nog eens het "geval Dewaest" bij vorige week. Toch een speler die kapitein was in het kampioenenjaar. Wolf wou absoluut dat hij naar de B-kern verdween, terwijl Genk eigenlijk geen derde centrale verdediger heeft. Nu is Cuesta geschorst en moeten ze Dewaest plots uit de B-kern halen." "Tenslotte is er nog het gegeven dat de relatie tussen de spelers en assistent Miguel Moreira helemaal niet goed was. En in de kleedkamer was het met Wolf ook gewoon helemaal over en out."

Je hebt vaak van die jonge coaches die hun eigen accenten kunnen leggen en voor vernieuwing zorgen. Maar het grote probleem is dat hij de Belgische competitie niet kent. Stef Wijnants

"Wolf kent de Belgische competitie niet"

De stempel van de jonge Wolf (39) bleek niet voldoende zichtbaar, duidelijkheid ontbrak. "Of misschien net te veel", zegt Wijnants. "Je hebt vaak van die jonge coaches die hun eigen accenten kunnen leggen en voor vernieuwing zorgen. Maar het grote probleem is dat hij de Belgische competitie niet kent." "Welke coach die de Belgische competitie niet kende is er de afgelopen 20 jaar in geslaagd om topprestaties te leveren of zelfs kampioen te worden? Trond Sollied. Dat was een onbekende. René Weiler werd wel kampioen bij Anderlecht, maar werd enkele maanden later met pek en veren de laan uitgestuurd." "Het is niet zo gemakkelijk als buitenlander om het in de moeilijke Belgische competitie te komen doen. En dan komt een jonge trainer hier binnen. Hij dacht dat hij het allemaal op een andere manier zou gaan doen. Ruis zat er misschien niet op de relatie met Wolf en de club, maar warm is het toch nooit geweest." (Lees voort onder de foto)

Hannes Wolf hanteerde te veel regels volgens Wijnants.

"Je kan niet anders dan stellen dat Genk een trainerskerkhof is"

De nieuwe coach, daar zou Genk zijn tijd voor nemen, klonk het al in een reactie van voorzitter Peter Croonen. Maar de Limburgse club versleet de laatste jaren al wel wat trainers. "Je kan wel zeggen dat het een trainerskerkhof is. Het is de 29e trainer in 32 jaar. En dan tel ik er nog niet eens de periodes van Pierre Denier bij." "Dan kan je niet anders dan concluderen dat Genk een trainerskerkhof is. Dat heeft specifiek te maken met de situatie van de club. Het is een vzw, er is niet één eigenaar. Er zijn heel veel stemmen in de club. Management, bestuursleden die allemaal hun zeg hebben. Zij beslissen niet, maar ze voeden wel informatie. Dat is op lange termijn nooit goed."

Genk moet zoeken naar iemand met ervaring en dan is er maar eentje die Genk heel goed kent én vrij is: Frank Vercauteren.

Laszlo Bölöni is weer vrij als coach... Maar die zal wellicht niet naar Genk gaan. "Ik kan alleen maar denken dat ze iemand zullen zoeken met persoonlijkheid, de kleedkamer binnenkomt en die echt gaat managen. Iemand waarvan de spelers écht denken dat ze ernaar moeten luisteren."

"Maar ook iemand waarnaar het bestuur en het management deels naar gaat luisteren", voegt Wijnants toe. "Dat ze de trainer zijn werk laten doen en niet in paniek zullen slaan als er eens verloren wordt. Ze moeten zoeken naar iemand met ervaring en dan is er maar eentje die Genk heel goed kent én vrij is: Frank Vercauteren."

"Hij is misschien niet in gunstige omstandheden vertrokken bij Genk, maar ook daar moet het bestuur zich durven overzetten. Maar ook Jess Thorup is vrij en wil in België blijven. Zo iemand moeten ze zoeken, niet iemand jong die weer van 0 moet beginnen te bouwen, toch niet als Genk voor de Europese plaatsen wil blijven spelen, en dat is en blijft toch de verschroeiende ambitie, telkens weer."