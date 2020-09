Heeft u tickets gewonnen voor de olympische expo Breaking Boundaries?

Exact 100 jaar geleden vonden in ons land de Olympische Spelen plaats. Het Sport en Olympisch Museum (Sportimonium) in Zemst houdt een tentoonstelling over de Spelen van Antwerpen 1920 tot Tokio 2020. 5 Sporza-surfers gaven het juiste antwoord op de prijsvraag en mogen de expo Breaking Boundaries op onze kosten bezoeken.