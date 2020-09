"Eerste supporters 2u voor match in stadion, laatste fans vertrekken na 1,5u"

Om klaar te zijn voor zaterdag wordt de staantribune van KV Mechelen nog in sneltempo omgetoverd tot een volwaardige zittribune. "Staan mag niet volgens het protocol, dus hebben we nog last minute naar een oplossing gezocht," vertelt directielid Gert Van Dyck aan Sporza.

"We zijn heel blij dat we zo zaterdag 5.200 supporters mogen verwelkomen. Zij zullen in bubbels van 5 of minder in het stadion zitten. Ook de spelers hunkeren al weken naar de steun van de fans."

"De eerste fans zullen er al 2 uur voor de wedstrijd moeten zijn, 1,5u na de match vertrekken de laatste supporters. De instroom duurt langer omdat we ook nog moeten fouilleren en ontsmetten. Bij het naar buiten gaan, moet elk vak apart naar de uitgang."

KV Mechelen heeft ook veel fans moeten teleurstellen. "Er hadden zich 9.000 mensen geregistreerd. Een softwareprogramma heeft alle beschikbare plaatsjes verdeeld. Wie deze keer niet geloot werd, zal er volgende keer wel zeker bij zijn."

"Rendabel is het zeker niet. Er zijn meer veiligheidsmaatregelen, meer personeel, de kosten liggen hoger. Maar we hebben ook 11.200 abonnementen verkocht aan mensen die zonder enige garantie op wedstrijden gewoon betaald hebben. Dit is onze manier om iets terug te geven."