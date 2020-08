Louwagie: "Jaremtsjoek is emotionele kerel, maar hij moet dit binnenskamers doen"

Het nieuws van de dag kwam uit Zwitserland voor AA Gent. Rapid Wenen is de tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. Een loting waar het bestuur blij mee is en zeker omdat Gent thuis speelt.

"We wilden graag Wenen treffen, dat klopt", zei Michel Louwagie. "We denken dat AZ en PAOK iets beter zijn. Rapid is wel voor LASK Linz geëindigd, maar moet haalbaar zijn."

"Ik kan niet ontkennen dat er een beetje stress was in de club, dus is het goed dat we nu een min of meer haalbare kaart loten. Anderzijds moeten we voorzichtig blijven, maar onze Europese ervaring moet ons toch helpen."

"Het thuisvoordeel is wel minder belangrijk zonder publiek, maar het betekent toch dat je niet hoeft te reizen en de dag voor de match niet in een vreemd bed hoeft te slapen. Dat zijn toch voordelen."