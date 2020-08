Voetbalploegen, rugbyclubs en autosportteams staan in de rij voor Lionel Messi

Messi liet in een brief weten dat hij Barcelona wil verlaten. Alhoewel de breuk tussen Messi en de Spaanse club nog niet officieel is, speculeert zowat iedereen online al over de nieuwe ploeg van de voetballer.

Niet alleen voetbalploegen voelen zich geroepen, ook andere sportteams willen een aanwinst als Messi wel strikken. Op Twitter passeren onder meer berichten uit de rugby-, autosport- en triatlonwereld.