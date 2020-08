Michel Wuyts over Ineos-selectie: "Tour kan alleen interessanter worden nu"

Team Ineos heeft ook Michel Wuyts verrast met zijn 8 pionnen voor de Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september). "Een abrupte wissel voor de jeugd", noemt onze wielercommentator de selectie van de topploeg. "Interessant ook, anders vreesde ik dat we 2 weken lang niets zouden zien in de Tour."

Froome heeft excuses, Thomas niet

Ineos-manager Dave Brailsford heeft me toch wat verrast met zijn Tourselectie. Vorige week in de Dauphiné vond ik het moeilijk om de intenties van zijn renners in te schatten, maar Chris Froome en Geraint Thomas hebben dus geen komedie gespeeld. Froome heeft excuses met overmacht. Vorig jaar in de Dauphiné heeft een windstoot zowat zijn hele lichaam verbrokkeld. Thomas kan heel wat minder excuses inroepen, hij heeft de coronapauze verkeerd aangepakt, vermoed ik. Het Tourparcours met slechts één tijdrit lag hem ook niet. Neen, dan komt Thomas dit jaar beter tot zijn recht in de Giro. Als hij zich kan motiveren tenminste, want wees maar zeker dat de Tourwinnaar van 2018 een tik heeft gekregen.

Bernal kopman, Sivakov schaduwkopman

De verrassende selectie van Ineos kan of zal de Tour in ieder geval veel interessanter maken. Anders zag ik een entente met Jumbo van ver aankomen. Met Ineos op volle sterkte hadden we twee weken niks gezien, vrees ik.

Een B-ploeg zou ik het team niet noemen, wel een abrupte wissel voor de jeugd. Egan Bernal heeft zich al bewezen als kopman. Dat hij een berg op kan klauteren, weet iedereen, maar de 23-jarige Colombiaan koerst ook zeer intelligent, een belangrijke factor in het moderne wielrennen. Ineos zou volgende week zaterdag met drie kopmannen aan de start staan in Nice, nu worden dat er twee. Of misschien maar één: Bernal als spits en zijn generatiegenoot Pavel Sivakov als schaduwkopman. De jonge Rus heeft een prima Dauphiné achter de rug. Stuur hem maar op pad in de Tour. Wat doe je dan met Richard Carapaz? Misschien heeft hij zijn enige kans op eindwinst in een grote ronde al verzilverd in de Giro van vorig jaar. Het deelnemersveld vond ik erg matig.

Jumbo met 2 kopmannen? Beter voor Van Aert

Voor het eerst sinds jaren moet Ineos, vroeger Sky, het anders aanpakken in de Ronde van Frankrijk. Met hun dominante en versmachtende tactiek kunnen ze niet uitpakken, die rol is nu weggelegd voor Jumbo-Visma.

De gele machine is gebouwd volgens het model van Team Sky. De Nederlanders kunnen wel met 3 kopmannen aan de start staan, als de schouder van Kruijswijk tenminste niet blijft opspelen. Met Roglic zal het wel in orde komen. En 2 speerpunten is ook niet mis, Dumoulin heb ik met de dag beter zien worden in de Dauphiné. Het zou een goede zaak zijn voor Wout van Aert. Als Jumbo 2 kopmannen opstelt, kunnen ze de sterke Noor Grondahl Jansen het werk laten opknappen. Laat dat een pleidooi zijn. Anders komt Van Aert helemaal leeg uit de Tour. En in het najaar lachen de klassiekers hem toe.

