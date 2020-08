FC Barcelona slachtoffert ook Eric Abidal in zijn opkuis

De stoel van Eric Abidal (40) bij FC Barcelona wankelde al een tijdje. De Franse voormalige verdediger stippelde als technisch directeur een wisselvallig transferbeleid uit en ging begin dit jaar in de clinch met Lionel Messi.



Na het ontslag van trainer Ernesto Valverde in januari leek Abidal de verantwoordelijkheid ook bij de spelersgroep te leggen, wat dan weer in het verkeerde keelgat schoot van de Argentijnse superster.

Na het belabberde seizoenseinde - Barcelona verspeelde de titel in Spanje en werd vernederd in Europa - betaalt nu ook Abidal een prijs.

"We bedanken Eric voor zijn professionalisme en toewijding", kondigt Barcelona de breuk aan.

Abidal verdedigde tussen 2007 en 2013 de kleuren van Barcelona. De linksvoetige verdediger werd in de harten van de club gesloten na een strijd tegen een levertumor.

In juni 2018 ging Abidal in Camp Nou aan de slag als technisch directeur, maar zijn transferbeleid - peperdure aankopen in plaats van het laten doorstromen van de jeugd - werd hem steeds meer aangerekend.