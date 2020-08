Nr. 1 van de wereld Djokovic bevestigt deelname aan de US Open

Na het afhaken van Roger Federer (blessure) en titelverdediger Rafael Nadal, die door de coronacrisis niet zal afreizen naar de VS, hoopte men in New York op de komst van Novak Djokovic. Djokovic, die nooit een probleem leek te maken van de coronacrisis, bevestigde vandaag dan ook zijn deelname aan het eerste grandslamtoernooi sinds de coronapauze.

"Dit was geen makkelijke beslissing, met al de belemmeringen en uitdagingen op vele vlakken", reageert Djokovic. "Maar het vooruitzicht opnieuw in competitie te kunnen aantreden, maakt me erg blij."



Voorafgaand aan de US Open zal de de 33-jarige Serviër ook deelnemen aan het Western & Southern Open, dat van 22 tot 28 augustus plaatsvindt in New York, en dus niet zoals gebruikelijk in Cincinnati. De nummer één van de wereld won het toptoernooi van Cincinatti al eerder in 2018. Djokovic voorziet op 15 augustus aan te komen in New York.