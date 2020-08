Speler van Cercle Brugge in quarantaine na positieve coronatest

Cercle laat weten dat de speler in kwestie voor 7 dagen in quarantaine gaat. Hij vertoont op dit moment geen symptomen en verkeert in goede gezondheid. Alle andere spelers, stafleden en medewerkers van de vereniging testten negatief.

Groen-zwart meldt dat het ook onmiddellijk de directie van Standard op de hoogte heeft gebracht, de tegenstander van zaterdag op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. Die wedstrijd vindt gewoon plaats.

Sinds het begin van dit seizoen worden de spelers en stafleden op wekelijkse basis volgens het protocol van de Pro League op corona getest. Cercle breidde vorige maand de testgroep nog uit, waarbij ook alle interne medewerkers wekelijks een test ondergaan.