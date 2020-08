Leider Da Costa voert bisnummer op in Berlijn, Vandoorne 5e dankzij mega-manoeuvre

Antonio Da Costa reed net als gisteren een nagenoeg foutloze wedstrijd. Van start tot finish reed de Portugees in zijn Techeetah aan de leiding. Sébastien Buemi en Lucas Di Grassi konden niets aan zijn meesterschap doen.

Het spektakel moesten we in de achterhoede zoeken, bijvoorbeeld bij Stoffel Vandoorne. Gisteren eindigde hij als 6e, vandaag doet hij 2 plaatsen beter. Vandoorne oogstte vooral veel lof voor zijn dubbel inhaalmanoeuvre.

"Dat was inderdaad waanzinnig. Zij waren vooral met elkaar bezig", vertelt Vandoorne, die in de tussenstand opklimt naar plaats 3. "Uiteindelijk was het nog tricky met het remmen, want de bocht kwam er snel aan."

Vandoorne is tevreden over de snelheid van zijn Mercedes. "Op Antonio na waren wij wellicht de snelsten op het circuit. Nu moeten we alleen nog uitvogelen hoe we het beter kunnen doen in de kwalificaties."