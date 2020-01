Vandoorne primus in Formule E-klassement na 6e plek in Chili

Stoffel Vandoorne heeft zijn Mercedes in Chili op de zesde plaats geparkeerd. Na twee podiumplaatsen moest de Belg in Chili dus vrede nemen met net iets minder, maar het leverde hem wel de 1e plaats in de tussenstand op. Jérôme D'Ambrosio werd pas 18e. De dagzege was voor de Duitser Maximilian Günther.