Vandoorne verspeelt leidersplaats na crash in allerlaatste ronde

Stoffel Vandoorne moest als 1e van start in de kwalificaties, geen geschenk in de Formule E, en kwam daarin op de 10e startplaats terecht. Punten sprokkelen was de opdracht voor de leider in het klassement en dat leek ook te lukken.

In een spectaculaire race met veel crashes bleef Vandoorne lang uit de problemen. Hij vocht een scherp duel uit met Alexander Sims, de nummer 2 in het klassement. Wat de BMW-rijder ook probeerde, zelfs met de snelste ronde geraakte hij niet door de verdediging van Vandoorne.

Met een 5e plaats leek onze landgenoot zijn eerste plaats in het kampioenschap vast te houden, maar in de allerlaatste ronde ging hij in de fout. Vandoorne crashte en eindigde zonder punten.

Mitch Evans (Jaguar) lachte in zijn vuistje. Vrijdag daagde hij Vandoorne nog uit met de boodschap "Stop Stoffel" op de sociale media. De Nieuw-Zeelander slaagde nog in zijn opzet. Met winst en de 1e plaats in de tussenstand sloeg hij een dubbelslag.