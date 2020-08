Heisa over bekerfeest: "Het voetbal wordt te veel geviseerd"

"Aan ons hebben ze gevraagd om de knuffels kort te houden en waar mogelijk afstand te houden", zegt Hernan Losada, die met zijn team Beerschot een dag na de bekerfinale in actie kwam. "We hebben dat geprobeerd, maar dat is moeilijk als het om emoties en ontlading gaat."

"Ik begrijp daar helemaal niets van", zegt Peter Vandenbempt in Extra Time. "Iedereen wordt getest, ook de staf. Ze mogen samen trainen en ze voetballen 90 minuten tegen elkaar, waarbij het speeksel en zweet ook in het rond vliegen. Maar na de match moeten ze dan ineens afstand houden."

Onder meer Marc Van Ranst en later ook Antwerps gouverneur Cathy Berx uitten hun ongenoegen over de wilde feesttaferelen op de Heizel na de bekerfinale.

"Kan niet dat één ploeg wel kan trainen en een andere niet"

Er is niet alleen de situatie tijdens en na de matchen, maar voor Antwerp en Beerschot is er ook een probleem met de trainingen. Die zijn in de provincie Antwerpen verboden voor contactsporten.

"Het kan niet dat 1 ploeg wel kan trainen en een andere niet", zegt Antwerp-coach Ivan Leko. "Dan mag je niet voetballen."

"Wij kunnen al sinds donderdag niet normaal trainen, enkel wat tactiek en zo. Maar zonder contact trainen is moeilijk. Als we zaterdag willen spelen, moeten we normaal kunnen trainen. Elk punt zal ook belangrijk zijn in deze competitie, want je weet nooit hoelang dit seizoen zal duren met het coronavirus."

"Wij hebben 1 keer in Tubeke getraind en 2 keer in eigen stadion in 2 bubbels en zonder contact", zegt Hernan Losada. "Alleen kun je zo niet trainen. Er moet dus dringend een oplossing komen."