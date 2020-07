Real bevestigt positieve coronatest van Mariano, Courtois en Hazard trainen gewoon mee

Real meldt dat de besmetting aan het licht kwam bij een coronatest die de medische staf van het team maandag afnam. De rest van de Real-selectie, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, hervatte dinsdag zoals gepland de trainingen.

Mariano had een klein aandeel in de titel van Real. De aanvaller kwam slechts vijf keer in actie in de competitie en trof één keer raak.