Vanhaezebrouck: "Courtois was immens, aandeel Hazard in titel is miniem"

Met de 2-1 zege van Real Madrid tegen Villareal verzekerde de recordkampioen zich voor de 34e keer van de Spaanse landstitel. In De Ochtend op Radio 1 gaf analist Hein Vanhaezebrouck zijn kijk op de titel van Real Madrid, waarin Courtois uitblonk en Hazard het moeilijk had.

"Geen hoogstaande competitie, maar Real verdiend kampioen"

"Het was dit jaar niet de meest hoogstaande competitie", opent Vanhaezebrouck. "Real Madrid en Barcelona hebben het ietwat laten afweten. We zijn het gewoon dat die teams dicht tegen de 100 punten verzamelen op een seizoen en dat zal dit jaar niet het geval zijn. Al is Real dit seizoen wel de verdiende kampioen."



"Alleen al in de onderlinge duels tegen Barcelona waren ze de betere. Real is dit seizoen wat aarzelend gestart en heeft tot halverwege moeten achtervolgen op Barcelona, om in het laatste kwart van de competitie het roer stevig over te nemen. Vooral in de herstart na corona zijn ze heel sterk teruggekomen met een 30 op 30. Dat is toch indrukwekkend."



In een jaar waarin zowel Barcelona als Real niet onoverwinnelijk leken, lieten ook de outsiders de kans liggen om te verrassen. "En dat is spijtig", vindt Vanhaezebrouck. "Atlético is heel slecht begonnen en heeft dat niet echt kunnen rechttrekken. Het is jammer dat er geen derde hond in het spel is gekomen. Een gemiste kans."