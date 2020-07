Real Madrid doet oproep aan fans: "Blijf thuis als we de titel pakken"

Met nog twee wedstrijden voor de boeg en een voorsprong van 4 punten heeft Real Madrid de titel binnen handbereik. Donderdag tegen Villarreal kan de buit al binnen zijn, maar het bestuur van de Koninklijke roept de supporters op om geen feest in te zetten in de stad.

Real viert zijn titels doorgaans met een volksfeest op de Plaza de Cibeles, een groot plein in stadscentrum. "Maar nu vragen we iedereen om daar niet samen te komen mochten we de titel pakken", klinkt het op de website van de club.

"Ook de spelers zullen niet te zien zijn op de Plaza de Cibeles. Daarom vragen we aan de supporters om ook thuis te blijven. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden."

"Het is voor iedereen een moeilijke situatie en daar willen we ook als voetbalclub ons steentje aan bijdragen. We moeten zo voorzichtig mogelijk zijn. Een eventuele titel mag niet de oorzaak zijn van een opflakkering van het coronavirus."