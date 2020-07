"Nog maar 12, maar Jada Lynch is groot basketbaltalent en plezier druipt ervan af"

Nu de Olympische Spelen zijn weggevallen, houden de Belgian Cats dezer dagen een zomerstage in eigen land. Daarbij sluiten heel wat jonge talenten aan, met het oog op de toekomst. Niet aanwezig, maar een naam die wel al valt: Jada Lynch, 12 jaar en dochter van Kim Clijsters en Brian Lynch. "Ze is een groot basketbaltalent", zegt technisch directeur Sven van Camp.

Van Camp en met hem de federatie draaiden de knop snel om, toen Tokio met een jaar werd uitgesteld. "Langs de ene kant zaten we enorm in dat momentum van het olympische kwalificatietoernooi en het succes. We waren absoluut klaar om te knallen in Tokio." "Maar die realiteit verandert en je past je plannen aan. We hebben nu de opportuniteit genomen en doen deze stage, waarbij we een paar jongeren introduceren. We creëren nu eigenlijk het beeld dat de Cats niet “die 12” zijn. We hadden 29 namen op de lijst voor deze zomercampagne staan. De groep is dus wel wat breder om mee te kunnen werken, naar volgend jaar toe, maar zeker en vast ook voor de verdere toekomst.” “Je moet altijd vooruitkijken, anders valt het op den duur stil. Wij hebben nu al plannen tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles en eigenlijk ook al van 2032. Hier op stage zijn meisjes van 15, 16 jaar. In 2032 zijn zij in principe op hun sterkst. " "Dat we die jonge meisjes nu kunnen laten aansluiten is top. Zij presteren bij de nationale jeugdploegen, dat is belangrijk, en kunnen nu hiervan proeven.”

Wij hebben nu al plannen tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles en eigenlijk ook al van 2032. Technisch directeur Sven Van Camp

Jada Lynch steekt erbovenuit bij U12: "Je ziet het talent"

En er zit wel wat talent bij de jeugd. In 2017 veroverde België andermaal EK-goud bij de U18. De generatie-Meesseman deed hen dit voor in 2011. Van Camp: “Een aantal van die kampioenen van 2017 is hier aanwezig. Het is fantastisch om die jonge meisjes te zien doorgroeien.”

Van Camp noemt de zusjes Massey, Marie Vervaet, Ine Joris, Julia Franquin en Nastja Claessens . Die laatste is met haar 15 de jongste van het pak en de

dochter van ex-international Irina Medvedeva.



De 6 talenten stellen zich aan jou voor in onderstaande video.

Bij de nog jongere meisjes valt één naam op: Jada Lynch, de dochter van tenniskampioene Kim Clijsters en de Amerikaanse basketballer Brian Lynch. Zij is een echt basketbaltalent, zegt Van Camp. Hij denkt ook al aan haar toekomst. ”Absoluut. In haar leeftijdscategorie van U12 steekt zij erbovenuit, samen met nog een paar anderen." "Enkele weken geleden hadden we hier een talentdetectie voor de U12 en dan zie je dat wel, net als Kim en Brian. Wij volgen dat enorm op." "De familie is nu even weer naar de VS. Ik heb met Brian een heel goed persoonlijk contact. Vanaf dat Jada oud genoeg is – 14 à 15 jaar, volgende zomer zal nog wat te vroeg zijn – roepen we haar op voor de nationale selecties. Te beginnen met de U16.”

Het DNA langs beide kanten zit alvast goed: “Jada is een enorm atletisch meisje. Je ziet het talent. Qua fysiek profiel heeft ze helemaal dat explosieve van haar mama. Dat is tof om te zien. Heel belangrijk is ook dat het plezier ervan afdruipt." "En haar thuis is de perfecte topsportomgeving. Dat zijn ook mensen met de voeten op de grond, hard werken, geen flauwekul. Wij geloven duidelijk in Jada, maar eerlijkheidshalve moet ik er wel aan toevoegen dat het nog heel erg vroeg is. Er kan nog zoveel gebeuren.” (lees voort onder foto)

Qua fysiek profiel heeft Jada helemaal het explosieve van haar mama. Technisch directeur Sven Van Camp

"We doen de babbels over de dubbele nationaliteit"

De familie Clijsters is ondertussen wel weer naar de VS verhuisd. Als dat definitief wordt, is Van Camp niet bang dat het Belgische verhaal dan lastiger wordt? “Jada heeft de dubbele nationaliteit en kan dus kiezen. Ik heb er heel specifiek bij Brian naar gevraagd: hoe zit dat? Je moet niet kiezen voor de VS, maar voor ons." "Die babbels doen we. Als ik Brian mag geloven, is het de bedoeling om een tijdje daar te wonen en dan terug te komen. Het is aan de ouders om dat te beslissen. Maar we hebben een heel goeie communicatie met hen. We gaan hen zeker snel terugzien.”