Maak kennis met enkele Belgian Cats van de toekomst

De Belgian Cats houden dezer dagen een zomerstage in eigen land, met als doel de speelsters na de coronabreak fysiek en mentaal klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Behalve Emma Meesseman en Julie Allemand, die in de VS vertoeven voor de WNBA, is bijna iedereen aanwezig. Bovendien krijgen de vertrouwde gezichten het gezelschap van een handvol beloftevolle jongeren. Wij stellen alvast enkele toptalenten aan u voor.

6 toptalenten voor de Belgian Cats:

Nastja Claessens: "Een van de grootste talenten"

Leeftijd: 15

15 Lengte: 1,84m

1,84m Positie: power forward

power forward Club: Waregem

Nastja Claessens heeft goede genen meegekregen van haar ouders,. Ze is de dochter van coach Frederik Claessens, ook haar coach bij Waregem, en ex-Belgian Cat Irina Medvedeva. Vader en dochter Claessens promoveren dit seizoen naar de 1e klasse.

Technisch Directeur Topsport basketbal Sven Van Camp: "Wij denken allemaal dat zij een van de grootste talenten is. Bij haar club wordt ze bovendien door haar vader niet vastgepind op één positie, ook al is ze groot voor haar leeftijd, maar uitgespeeld op meerdere posities." "Ze toont nu al leiderschap op het veld en dat is prima. Nastja kan ook hard zijn op het parket. Voeten op de grond, hard werken, dat is de werkethiek die ze van thuis meekrijgt. Een goede voedingsbodem. Ze speelt modern basketbal." "We zien dat wanneer speelsters in de nationale jeugdselecties leiderschap vertonen, dat zij in het de toekomst meestal wel maken. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met Emma Meesseman en Antonia Delaere."

Billie Massey: "Keiharde, veelzijdige werker"

Leeftijd: 20

20 Lengte: 1,86m

1,86m Positie: center

center Club: Sint-Katelijne-Waver

Billie Massey uit Oostende heeft de nationale jeugdploegen doorlopen. In 2018 won ze met de U18 het EK. Ze werd er ook uitgeroepen als MVP van het toernooi. Massey zat in de selectie voor het olympisch kwalificatietoernooi van de Belgian Cats in Oostende.

Sven Van Camp: "Zij is, samen met haar zus Becky, de oudste van de jongeren. Billie is nog maar 20 jaar, maar heeft al erg veel ervaring. In de nabije toekomst zal zij een heel sterke rol kunnen opnemen voor de nationale ploeg." "Op internationaal niveau is zij een beetje "undersized", maar daar tegenover kan zij een enorme reboundkracht zetten. Niet zelden pakt Billie 20 rebounds per wedstrijd. Weinig vrouwen kunnen dezelfde cijfers voorleggen. Een keiharde werker, die heel veelzijdig is."

Becky Massey: "Vleugelspeelster met veel kracht"

Leeftijd: 20

20 Lengte: 1,86m

1,86m Positie: forward/center

forward/center Club: Sint-Katelijne-Waver

Becky Massey is de tweelingszus van Billie en speelt ook bij Sint-Katelijne-Waver, onder leiding van coach Arvid Diels. Sven Van Camp: "Becky is intussen iets meer naar de perimeterposities doorgeschoven. Een grote vleugelspeelster met heel veel kracht, wat op Europees niveau veel waard is." "Ze heeft altijd een sleutelrol gespeeld in de nationale jeugdcategorieën en presteert ook Europees met haar club SKW. Een product van de Topsportschool waarop we terecht trots zijn. Het is heel fijn om beide zusjes zo te zien evolueren."

Ine Joris: "Hetzelfde profiel als Jana Raman"

Leeftijd: 18

18 Lengte: 1,87m

1,87m Positie: power forward

power forward Club: Boom

Ine Joris heeft haar eerste seizoen in de Top Divisie achter de rug. Ze speelt voor Phantoms Boom, onder coach Sven Van Camp. De Technisch Directeur Topsport kent haar dus bijzonder goed. "Ine heeft een beetje pech gehad door een aantal opeenvolgende blessures, telkens wanneer jeugdselecties werden gemaakt. Maar ze heeft toch al voldoende ervaring kunnen opdoen bij de U20 onder leiding van coach Pierre Cornia (ook assistent van de Cats, red)." "Ook zij is enorm veelzijdig met een goed shot. Ze speelde een solide seizoen bij Boom en kan volgend jaar in de Europese competitie laten zien welke stappen ze eventueel vooruit kan zetten. Ine heeft ongeveer hetzelfde profiel als Jana Raman."

Marie Vervaet: "Fysieke presence"

Leeftijd: 20

20 Lengte: 1,86m

1,86m Positie: power forward

power forward Club: Sint-Katelijne-Waver

Marie Vervaet is een ploegmaat van de zusjes Massey bij Sint-Katelijne-Waver. Sven Van Camp: "We moeten Marie een beetje opvolgen op medisch vlak, omdat ze in het verleden al een aantal keer geplaagd werd door blessures." "Ze heeft, net als Becky Massey, fysieke presence als vleugelspeelster. Marie heeft een goed shot en is een meisje dat er tot nu toe altijd hard voor gewerkt heeft."

Julia Franquin: "Laat zich niet zomaar doen"

Leeftijd: 17

17 Lengte: 1,86m

1,86m Positie: center

center Club: Liège Panthers