Gezin Clijsters verhuist zaterdag naar VS. Om er te blijven (?)

Kim Clijsters, Bryan Lynch, dochter Jada en zonen Jack en Blake nemen dezer dagen in Bree afscheid van familie en vrienden. Ze steken zaterdag de Atlantische Oceaan over.

Daar gaat Clijsters de hele zomer trainen en wedstrijden spelen. "Onder meer het World Team Tennis-toernooi in juli", laat haar management weten. "De familie bekijkt verschillende scenario's, onder meer het scenario om daarna in de VS te blijven wonen. Nog niets is definitief."

Dat een definitieve verhuizing toch zeer waarschijnlijk is, zou volgens onze informatie te maken kunnen hebben met het feit dat Brian Lynch in de VS aan de slag kan bij NBA-team Brooklyn Nets. Daar mocht hij enkele maanden geleden al stage doen, maar door de coronacrisis kon dat niet doorgaan.

Clijsters en Lynch, een Amerikaanse basketbalspeler die tussen 2004 en 2008 voor Bree speelde, trouwden in 2007. Sindsdien woonden ze in Limburg, waar Clijsters ook haar tennisacademie heeft. Nu keren ze terug naar het vaderland van Lynch, die nog altijd een huis in de VS heeft. Clijsters zou sowieso beschikbaar blijven voor het Belgische Fed Cup-team.