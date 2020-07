Wouter Vrancken: "Top 8 moet ambitie zijn van KV Mechelen"

"De faciliteiten zijn hier perfect, alles is aanwezig voor een goeie stage", verklaart Wouter Vrancken de keuze voor Tubeke. "Bovendien kunnen we hier ook qua oefenwedstrijden ons ding doen. Dat ligt in pakweg Nederland of Duitsland anders. In Nederland mag je in juli nog geen oefenduels organiseren."

Wat staat er op het programma in Tubeke? "Tot nu toe hebben we veel volume getraind. Ik heb nog niemand horen klagen over het werk. We bouwen op na een lange periode zonder bal. Ook qua blessures verloopt het momenteel goed, op een paar kleine kwaaltjes na. Dat is ook positief."