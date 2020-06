Wie belaagt Club Brugge? "Er moet wel wat goedgemaakt worden"

"Ze zullen niet hetzelfde voldane gevoel hebben als bij een "normale" titel, dus dat zal wel meevallen. En aan kwaliteit zal niets ingeboet moeten worden, tenzij Diatta of Dennis zouden vertrekken. Maar als je dan goeie vervangers haalt, is er niks aan de hand."

"Want dat is net de reden voor een decompressie: dat je tot het einde moet gaan, fysiek moe bent en daarna een groot feest hebt. Dat is dan meestal niet één feest, maar een feest dat dagenlang doorgaat. Dan loert het gevaar van decompressie om de hoek."

"Philippe Clement zegt dat spelers het na een kampioenenjaar soms moeilijker hebben om zich op te laden. Dat klopt. Maar het voordeel voor Club is dat het seizoen niet op een normale manier afgelopen is en dat ze niet dat grote feest gehad hebben."

Club Brugge zette zijn overheersing afgelopen seizoen in de verf met een 16e landstitel. Blauw-zwart eindigde in volle coronacrisis met een straat voorsprong op de concurrentie. Je hoeft geen glazen bol te hebben om Club ook nu weer naar voren te schuiven als de grote titelfavoriet.

Vandenbempt: "Er moet wat goedgemaakt worden"

Perer Vandenbempt deelt de mening van Verheyen. "Ik ben het eens met Gert: we kijken naar de concurrentie", zegt Vandenbempt.

"Ik denk dat Club Brugge - behoudens het vertrek van te veel spelers, maar dat zit er niet aan te komen - zijn niveau zal kunnen aanhouden en onder Philippe Clement misschien nog een paar stappen vooruit zal kunnen zetten."

"De vraag is: wie is sterk genoeg om wat dichter in de buurt van Club Brugge te komen? Want laten we dit niet vergeten: het verschil tussen kampioen Club Brugge en nummer 2 AA Gent was 15 punten."

"Er moet dus wel wat goedgemaakt worden, zelfs door AA Gent. En iedereen gaat er intussen vanuit dat het een AA Gent zonder Jonathan David zal zijn."

"Dat scheelt natuurlijk een slok op de borrel, want Gent was collectief sterk en speelde mooi voetbal, maar David is de meest bepalende speler van de ploeg en beschikt over een uniek profiel."

"Dus als je het seizoen moet instappen zonder die speler, dan is het niet simpel om die te vervangen. Dat kan wel eens een probleem zijn. Net zoals wanneer Club Brugge aan de competitie zou moeten beginnen zonder iemand als Hans Vanaken. Dan is dat toch minstens een vraagteken."

"Dus op dit moment ben je niet geneigd te denken dat de uitdagers van Club Brugge momenteel gewapend zijn om plots met rasse schreden dichterbij te komen."