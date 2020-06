Philippe Vande Walle: "Tweede "treble" zit erin voor Bayern dit jaar"

"Sinds de aanstelling van Hansi Flick zit er weer stabiliteit in de ploeg. Niko Kovac deed het niet slecht, maar Flick heeft de faalangst uit het team gekregen. Hij heeft er ook voor gezorgd dat spelers als Müller, Alaba of Boateng opnieuw hun rendement halen. Ze spelen allemaal beter nu."

Met een ietwat atypische, zuinige 0-1-zege heeft Bayern München zich opnieuw tot Duits kampioen gekroond. "Het was wel een speciaal einde zo, in de huidige omstandigheden. Maar ik vind het een heel mooie titel", vertelt Philippe Vande Walle.

In Beieren willen ze de grootste en de beste zijn en met niemand vergeleken worden in Duitsland. Dat is typerend voor hun mentaliteit.

"Die regelmaat, dat is typerend voor de mentaliteit in Beieren. Ze willen de grootste en de beste zijn. Hun leuze luidt ook "mia san mia", Beiers dialect voor "wij zijn wij". Ze willen met niemand vergeleken worden in Duitsland."

"Lewandowski in rijtje met Ronaldo en Messi"

Philippe Vande Walle heeft ten slotte nog lof voor Bayern-spits Robert Lewandowski, die ook in de titelmatch tegen Werder weer van levensbelang was met zijn doelpunt.

"Hij is een fenomeen", vindt Vande Walle. "Maar ik blijf hem toch altijd wat ondergewaardeerd vinden tegenover de hele grote namen. Kijk eens naar zijn statistieken, die spreken voor zich."

"Lewandowski is een echte goalgetter. Hij heeft niet veel nodig. Hij staat zo vaak op de juiste plaats, dat is geen toeval. Beetje bij beetje komt hij wat mij betreft in het rijtje met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Lewandowski is echt een hele grote."