Bayern München blijft op zijn troon zitten in Duitsland: 8e titel op een rij!

90+5' tweede helft, minuut 95. EINDE: Bayern is kampioen! Na wat professioneel tijdrekken in het slot, is de zege en dus ook de titel voor Bayern München een feit. Lewandowski en Neuer waren de uitblinkers in een al bij al vrij povere match tegen Werder.

90+3' tweede helft, minuut 93. Nog een kansje voor Lewandowski, maar die is vooral blij dat het uitmondt in een hoekschop, zodat er weer wat tijd is gewonnen.

90+1' Toegevoegde tijd. We zijn begonnen aan de extra tijd. Zit er nog een verrassing in?

89' Wereldsave Neuer. Neuer bewijst nog eens zijn wereldklasse, met een magistrale redding op een subtiele kopbal van Osaka. Deze save is misschien nog belangrijker dan de goal van Lewandowski.

89' Gele kaart voor Joshua Kimmich van FC Bayern München tijdens tweede helft, minuut 89 Joshua Kimmich FC Bayern München

88' tweede helft, minuut 88. Toch nog Pizarro. Claudio Pizarro krijgt als joker nog een handvol minuten om iets te forceren. De Peruaan werd zelf 6 keer kampioen met Bayern, maar verdedigt nu op zijn 41e de kleuren van Werder.

88' Gele kaart voor Sebastian Langkamp van Werder Bremen tijdens tweede helft, minuut 88 Sebastian Langkamp Werder Bremen

88' tweede helft, minuut 88. Bij Werder hebben ze nu toch alle registers opengetrokken. Zo krijgen we de leukste minuten uit de hele match te zien.