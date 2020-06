Trekt F1 dit jaar toch nog naar China? "We hebben de vraag gekregen"

De GP F1 van China had normaal gezien moeten plaatsvinden op 19 april op het circuit van Shanghai, maar die werd natuurlijk uitgesteld door de uitbraak van het coronavirus. Vorige week werden de Grote Prijzen van Azerbeidzjan, Japan en Singapore geannuleerd, maar over China werd met geen woord gerept.

"Het management van de F1 heeft ons gevraagd of het mogelijk is dat Shanghai 2 GP's kan organiseren", zegt Xu Bin, de baas van Shanghai Administration of Sports. "We hebben nog geen formele beslissing genomen. We onderzoeken de mogelijkheden en houden ook de evolutie van de coronapandemie in het oog."

De communicatie rond de eventuele GP's in China komen op een vreemd moment. In Peking is er de afgelopen dagen een nieuwe opstoot van het coronavirus en de Chinese regering heeft de maatregelen weer verstrengd.