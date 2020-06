Red Bull betreurt standpunt van Mercedes: "Dit is een unieke situatie"

Toppers zoals Lewis Hamilton zouden in die alternatieve kwalificaties dan wellicht helemaal achteraan staan, de kleine broertjes zouden hun moment de gloire kunnen beleven.

De denkoefening in de Formule 1 is niet nieuw, maar ligt door de coronacrisis nu weer op tafel.

"Het perfecte moment om iets nieuws te installeren"

Mercedes was bij de gesprekken over het concept vorig jaar al geen fan en houdt ook nu het been stijf. Die houding kan op niet te veel begrip rekenen bij Red Bull, het team van uitdager Max Verstappen.

"We hebben dit jaar een unieke situatie", zegt teambaas Christian Horner bij Sky Sports. "Dit is het perfecte moment om iets nieuws te installeren in zo'n tweede raceweekend op hetzelfde circuit."

"Als de weersomstandigheden stabiel zijn, dan krijg je in een normaal geval twee keer dezelfde race."

"Maar alleen Mercedes-baas Toto Wolff steunde het voorstel niet. Hij denkt dat dit zal botsen met de jacht van Lewis Hamilton op een 7e wereldtitel."

Als de teams iets willen veranderen aan het format van een raceweekend, dan moet dat unaniem gebeuren. Wellicht wordt er later deze week toch nog gestemd.