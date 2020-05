Red Flames komen weer samen voor oefensessie: "Het deed deugd"

In Tubeke stond vandaag de eerste gezamenlijke oefensessie in ruim 11 weken op het menu.

"Ik was blij om mijn speelsters nog eens in levenden lijve te zien en dus niet op mijn computerscherm. Het deed deugd", reageerde bondscoach Ives Serneels.

"We doen enkele kleine testjes, maar de focus ligt op de basistechnieken. Er zijn geen fysieke inspanningen, geen wedstrijdvormen, gewoon het balgevoel."

"Dit is een periode waarin we dingen kunnen meegeven die voor de speelsters een meerwaarde kunnen zijn. We willen onze ruime kern goed voorbereiden op het volgende seizoen"

"We hebben een uitgebreide kern, maar we staan nooit met meer dan 20 op een veld. Het is belangrijk om het risico tot nul te herleiden."