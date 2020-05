Voorzitter RSCA-supportersclub: "We hebben nog wat geduld over"

"CEO Karel Van Eetvelt had al aangekondigd dat hij de boel wou herstructureren", zegt Eeckhout. "Dan is het misschien een logisch gevolg dat Coucke een stap opzij zet na alle kritiek die hij te verwerken kreeg. We krijgen met Wouter Vandenhaute nu een voorzitter die uit de sportwereld komt."

"Marc Coucke was toch vooral een zakenman. KV Oostende kun je met alle respect niet vergelijken met Anderlecht. Twee jaar geleden gaf hij de supporters wel hoop, omdat de club in buitenlandse handen dreigde te vallen. We hadden gehoopt dat de financiële injectie ons goed zou doen, maar onze verwachtingen werden niet ingelost."